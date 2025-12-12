UEFA Konferans Ligi'nde beşinci hafta oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ı 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

STARSBOURG, LİDERLİĞİ SAMSUNSPOR'DAN DEVRALDI

Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı. Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.

SHAKHTAR DONETSK İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans'ı 61 ve 64. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya): 3-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre): 0-0

Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere): 0-3

