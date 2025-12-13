1994 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İsrail’in 2026’daki Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesine tepki gösterdi. McGettigan, bu karara karşı ödülünü iade etme kararı aldığını açıkladı.

Karar, İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının sosyal medya hesabında paylaşılan bir video ile kamuoyuna duyuruldu.

McGettigan, İsrail’in yarışmaya dahil edilmesini protesto eden 2024 Eurovision birincisi Nemo’ya destek verdi. Nemo’nun ödülünü iade etme kararının ardından McGettigan da benzer bir adım atacağını açıkladı.

McGettigan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle Nemo’yu desteklemek için ben de ödülümü Avrupa Yayın Birliği’ne iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994’te oldu. Ne yazık ki kupayı şu anda bulamıyorum ama bulduğum anda ben de iade edeceğim."