İsviçre’den sonra İsrail’e bir tokat daha! İrlanda ödülünü iade etti
Eurovision’da İsrail krizi derinleşiyor. İsviçreli sanatçı Nemo’nun ardından bu kez İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesine tepki göstererek ödülünü iade etme kararı aldı.
1994 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, İsrail’in 2026’daki Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesine tepki gösterdi. McGettigan, bu karara karşı ödülünü iade etme kararı aldığını açıkladı.
Karar, İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının sosyal medya hesabında paylaşılan bir video ile kamuoyuna duyuruldu.
NEMO’YA AÇIK DESTEK
McGettigan, İsrail’in yarışmaya dahil edilmesini protesto eden 2024 Eurovision birincisi Nemo’ya destek verdi. Nemo’nun ödülünü iade etme kararının ardından McGettigan da benzer bir adım atacağını açıkladı.
McGettigan videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bu nedenle Nemo’yu desteklemek için ben de ödülümü Avrupa Yayın Birliği’ne iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994’te oldu. Ne yazık ki kupayı şu anda bulamıyorum ama bulduğum anda ben de iade edeceğim."
EUROVİSİON’DA İSRAİL KRİZİ BÜYÜYOR
İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmesi, Avrupa genelinde geniş tepkilere yol açtı. Kararın ardından birçok sanatçı ve siyasetçi duruma karşı çıktı.
2024 Eurovision birincisi Nemo, İsrail’in katılımına tepki olarak ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurmuştu.
BEŞ ÜLKE EUROVİSİON’DAN ÇEKİLDİ
Avrupa Yayın Birliği’nin 4 Aralık’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlediği 95. Genel Kurul Toplantısı’nda İsrail’in yarışmaya katılımına onay verilmesinin ardından tepkiler büyüdü.
Bu karar sonrası İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda’nın devlet televizyonları Eurovision’dan çekilme kararı aldı.
İsrail karşıtı tepkiler artıyor
Birleşmiş Milletler Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Eurovision’a katılımına izin verilmesine tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu üyesi Marc Botenga ise İsrail’in yarışmaya katılmasının "soykırımı aklamak" anlamına geldiğini söyledi.
Polonya’nın eski Eurovision temsilcisi Edyta Górniak Strunin de ülkesinin yarışmada kalma kararını eleştiren isimler arasında yer aldı.