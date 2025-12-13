Amedspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak? TFF 1. Lig'de karşılaşmalar devam ediyor
Trendyol 1. Lig’de Amedspor - Bandırmaspor maçı için geri sayım başladı! ''Amedspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak, maçın hakemi kim olacak?'' merakla araştırılmaya başlandı. Sezonun iddialı ekiplerinden Amedspor, sahasında Bandırmaspor’u ağırlamaya hazırlanıyor.
TFF 1. Lig 2025-26 sezonunda Amedspor 16 maç sonunda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 37 kez havalandıran Amedspor, kalesinde ise 24 gol gördü.
Bandırmaspor ise 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 26 puanla 9. sırada bulunuyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Bandırmaspor, üst sıralara yaklaşmak ve play-off hattına tutunmak için Amedspor deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, Amedspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig’de oynanacak Amedspor-Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak takip edebilecek.
AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amedspor - Bandırmaspor maçı 13 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak. Diyarbakır’da oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
AMEDSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Amedspor - Bandırmaspor maçının orta hakemi olarak Gürcan Hasova görev yapacak. Karşılaşmada Hasova’nın yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Mehmet Dura üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Sercan Karaca sahada olacak.