Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevine son verildi

Çek Teknik Direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyuran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, takımın başına Onur Can Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

TAKIMIN BAŞINA GERİ DÖNDÜ

Fatih Karagümrük, Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı alındığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig’e çıkaran Teknik Direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.

YALNIZCA 4 PUAN TOPLAYABİLDİ

Temmuz ayında Fatih Karagümrük'te göreve başlayan Licka, İstanbul ekibinin başında 10 maça çıktı ve söz konusu karşılaşmalarda 0.40 puan ortalaması yakaladı.

SON SIRAYA DEMİR ATTI

Fatih Karagümrük şu anda Trendyol Süper Lig'de 4 puanla son sırada bulunuyor. Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Karagümrük, 10. haftada ise evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibi, bu iki maç dışında ligde tüm maçları kaybetti.