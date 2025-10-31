Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevine son verildi

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevine son verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de bir ayrılık daha! Görevine son verildi
Fatih Karagümrük, Süper Lig, Teknik Direktör, Ayrılık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, takımın başında sadece 4 puan toplayabilen Çek Teknik Direktör Marcel Licka'nın görevine son verildiğini açıkladı. İstanbul ekibi, Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Onur Can Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Çek Teknik Direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyuran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, takımın başına Onur Can Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

TAKIMIN BAŞINA GERİ DÖNDÜ

Fatih Karagümrük, Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı alındığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig’e çıkaran Teknik Direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevine son verildi - 1. Resim

YALNIZCA 4 PUAN TOPLAYABİLDİ

Temmuz ayında Fatih Karagümrük'te göreve başlayan Licka, İstanbul ekibinin başında 10 maça çıktı ve söz konusu karşılaşmalarda 0.40 puan ortalaması yakaladı.

SON SIRAYA DEMİR ATTI

Fatih Karagümrük şu anda Trendyol Süper Lig'de 4 puanla son sırada bulunuyor. Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Karagümrük, 10. haftada ise evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul ekibi, bu iki maç dışında ligde tüm maçları kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Forbes 2025'in en çok kazanan 'ölü' ünlülerini açıkladı: Michael Jackson’dan Elvis’e servet yağmuruİstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon! 13 kişiye tutuklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig ekibinin başkanından bahis açıklaması: Bir takımı küme düşürdüler - SporSüper Lig ekibinin başkanından bahis açıklaması: Bir takımı küme düşürdülerFenerbahçelileri endişelendiren gelişme: "Bomba transfer" diyerek açıkladılar - Spor"Bomba transfer" diyerek açıkladılarÖzgür Özel'in '5.5 milyonluk bahis' iddiası ihbar sayıldı: Savcılık soruşturma başlattı - SporÖzel'in '5.5 milyonluk bahis' iddiası ihbar sayıldıTrabzonspor açıkladı: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu - SporTrabzonspor açıkladı: Galatasaray maçı kadrosu belli olduTFF başvurdu, UEFA duyurdu: Dev finallere ev sahipliği için Türkiye'den iki aday stadyum - SporDev finaller için Türkiye'den iki aday, iki şehirFurkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu: Resmi açıklama geldi - SporFurkan Korkmaz'ın yeni takımı belli oldu: Resmi açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...