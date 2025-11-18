Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, Beşiktaş'ın 3-2 mağlup olduğu Fenerbahçe derbisinin henüz 25'inci dakikasında kırmızı kart gören ve yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen oğlunu savundu.

Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Orkun Kökçü, iç sahadaki Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Kökçü'nün babası Halis Kökçü, oğluna yapılan sert eleştirilere cevap verdi.



"YANLIŞLIKLA OLDU"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Baba Kökçü, oğlunun derbideki kırmızı kart pozisyonunun anlık bir olay olduğunu belirterek, "Fenerbahçe maçındaki yaşadığı anlık bir şey, topu kapma hareketiydi. Edson Alvarez onun Hollanda'dan çocukluk arkadaşı. Yanlışlık oldu, ikisi de kalkıp birbirine sarıldı. Taç, gol, korner gibi kırmızı kart da futbolun içerisinde olabilir” dedi.

Orkun Kökçü kırmızı kart anı



"BEŞİKTAŞLILIĞIN VERMİŞ OLDUĞU BİR ŞEY VARDI"

Halis Kökçü, "Orkun çok üzüldü. Daha önce 318 maç oynamış, bir kez kırmızı kart görmüş. Burada duyguların, Beşiktaşlılığın vermiş olduğu bir şey vardı. Orkun'a yüklenmiş olabilirler ama o buna alışık. Orkun bu ülkenin Avrupa'daki simgesiydi, neler yaşadığını unutuyor insanlar. Allah büyük, her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü

"KARŞILAMA BİZİ İNANILMAZ GURURLANDIRDI"

Siyah beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı transferi olan Orkun Kökçü'nün gösterdiği performans nedeniyle zaman zaman eleştirilmesine da cevap veren Halis Kökçü, "Orkun evine geldi. Bunu görmeyen ya da görmek istemeyen insanlar var. Biz evimize geldik, taraftarımız da bize bunu en iyi şekilde gösterdi. Karşılama bizi inanılmaz gururlandırdı. İnsanlar torunlarına söyler ya bazı şeyleri, bu da öyle bir şey. İmza atılacağı zaman başkan dahil çoğumuz 5 dakikadan sonra koptuk. Sonrasını hatırlamıyoruz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Orkun Kökçü 3 asist yaparken, henüz fileleri havalandıramadı.

ERENAY KOÇKAN

