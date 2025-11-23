Slovenya’da “destekli ölüm yasası” için düzenlenen referandumda halkın yüzde 53’ü yasaya karşı çıktı. Yasa, ölümcül hastalığı olan ve dayanılmaz acı çeken hastalara destekli ölüm izni vermeyi öngörüyordu.

Slovenya’da meclisten onay alan “destekli ölüm yasası”yla ilgili yapılan referandumda, halkın çoğunluğu yasanın uygulanmasına karşı çıktı.

Temmuz ayında kabul edilen yasa çerçevesinde, Slovenyalılar ölümcül hastalığı bulunan kişiler için destekli ölüm hakkını destekleyip desteklemediklerini oyladı.

Slovenya Seçim Komisyonunca açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 98'i sayıldı.

Halkın yüzde 53,3'ü yasaya karşı çıkarken, yüzde 46,7'si destek verdi.

Ulusal medya, referandumun resmi olmayan sonuçları ışığında yasanın kabul edilmediğini belirtti.

Resmi sonuçların ise 4 Aralık'tan sonra açıklanması bekleniyor.

YASANIN KAPSAMI NE?

Ülkede birçok tartışmayı da beraberinde getiren yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verileceği açıklanmıştı.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen ve bağlayıcılığı olmayan referandumda ise halkın yüzde 55'i destekli ölüm için "evet" oyu kullanmıştı.

