İnsanların artık hazır ve makinada yıkanabilir ürünleri tercih ettiğini belirten 40 yıllık yorgan ustası, mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 62 yaşındaki Ali Kösesakal “ 3 yıl sonra bu işi yapacak usta kalmayacak. Maraş'ta sadece 5 usta kaldı” dedi.

Değişen tüketim alışkanlıkları ve çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin yok olma noktasına geldiğini belirten Kösesakal, "Biz buraya dükkan açtıktan sonra diğer yorgancı arkadaşlar da geldi. Burası el emeği göz nurunun merkeziydi" dedi.

“EN FAZLA 3 YIL DAHA YAPABİLİRİZ”

"Eskiden çok kalfamız vardı, çok insan yetiştirdik. Maraş'ta ve Türkiye genelinde el emeği bittiği için artık çırak bile gelmiyor, eleman yetişmiyor” diyen Kösesakal, şöyle konuştu:

Bizim burada yorgancılığı en fazla 3 yıl daha yapabiliriz. Ondan sonra bu insanlara hizmet edecek kimse kalmayacak. Ben burada en az 3 tane kalfa yetiştirdim. Bu insanlar evliydi ve evlerini geçindirebilecek durumdaydı. Eskiden kalfa, evini geçindirirdi. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz.