Türkiye'de biten meslek! Sadece 5 usta kaldı, kimse çırak bulamıyor
İnsanların artık hazır ve makinada yıkanabilir ürünleri tercih ettiğini belirten 40 yıllık yorgan ustası, mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 62 yaşındaki Ali Kösesakal “3 yıl sonra bu işi yapacak usta kalmayacak. Maraş'ta sadece 5 usta kaldı” dedi.
Kahramanmaraş’ta yorgancılar, çırak yetiştiremez hale geldi. Yaklaşık yarım asırdır esnaflık yapan 62 yaşındaki Ali Kösesakal, mesleğin yok olmaya tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
“EL EMEĞİ GÖZ NURUNUN MERKEZİYDİ"
Değişen tüketim alışkanlıkları ve çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin yok olma noktasına geldiğini belirten Kösesakal, "Biz buraya dükkan açtıktan sonra diğer yorgancı arkadaşlar da geldi. Burası el emeği göz nurunun merkeziydi" dedi.
“EN FAZLA 3 YIL DAHA YAPABİLİRİZ”
"Eskiden çok kalfamız vardı, çok insan yetiştirdik. Maraş'ta ve Türkiye genelinde el emeği bittiği için artık çırak bile gelmiyor, eleman yetişmiyor” diyen Kösesakal, şöyle konuştu:
Bizim burada yorgancılığı en fazla 3 yıl daha yapabiliriz. Ondan sonra bu insanlara hizmet edecek kimse kalmayacak. Ben burada en az 3 tane kalfa yetiştirdim. Bu insanlar evliydi ve evlerini geçindirebilecek durumdaydı. Eskiden kalfa, evini geçindirirdi. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz.
“YÜN VE PAMUK HER ZAMAN TERCİHİMDİR”
Kösesakal “Yün ve pamuk sağlık açısından çok önemlidir. Naylon çıktı, sentetik ürünler çıktı. Ama o naylonların içindeki hücre yapısı yıllar geçse de bozulmuyor. Yün ise yıkandıkça canlılığını korur, insanın rahat uyumasını, dinç kalkmasını sağlar. Sağlık açısından yün ve pamuk her zaman tercihimdir. Tercih edilmemesinin sebebi ise şimdiki neslin makineye atalım, yıkayalım düşüncesi. Değer veren yok, önemseyen yok. Oysa ben döşeğin de, yorganın da, yastığın da yün olmasını tavsiye ederim. Beş kiloluk bir yün döşekle, yün yorganla yatan insan sabah yaylada kalkmış gibi dinç uyanır” dedi.
5 USTA KALDI
"Hepsinin yaşı 60’ın üzerinde. Diğer ilçelerde usta neredeyse yok. İç Anadolu’da yün yorgan hala revaçta ama Kahramanmaraş’ta en çok tutulan şey çeyiz yorganı” diye belirten Kösesakal, sadece 5 usta kaldığını dile getirdi.
“BİZE KALAN 2 BİN 500 LİRA”
Kadife yorganlarda yaklaşık yüze yakın modelleri olduğunu ifade eden usta “Bir yorganın yapımı yaklaşık bir buçuk gün sürer. Altı ilikli, düğmeli melefesiyle birlikte hazırlanır. Bir yorganın fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 lira arasında. Bize kalan ise yaklaşık 2 bin 500 lira. Akşama kadar emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.