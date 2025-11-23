Beşiktaş'ta Asbaşkan Murat Kılıç, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Asbaşkan Murat Kılıç, mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki göstererek siyah-beyazlı takımın hakkının yenmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon bir kez daha bireysel hatalardan puan kaybettiklerini vurgulayan Murat Kılıç, "Hiçbirinde rakiplerimizden daha kötü oynamadık. İnanın oyuncularımız bunları hak etmiyor. Bu en çok camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Bundan dolayı hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz, çok haklılar. Bu takımın oynadığı bu oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bireysel şanssızlıkların bir şekilde biteceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın yönetimini eleştiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Buradan MHK'ye de bir sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanlığına çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Maç içerisinde bize göre penaltı olan ama VAR'a çağrılıp da dakikalarca sonuçlanmayan çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmiyor. Mümkün olduğu kadar TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hakem atamalarının ve bundan sonraki yansımalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz."

"TRANSFER İÇİN HOCAMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ligin ilk yarısında kalan 4 maçı da kazanmak istediklerini belirten siyah-beyazlı yönetici, "Hedefimiz bu maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek. Daha sonrasında transfer döneminde transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve transfer olması gereken bölgelere oyuncuları kazandıracağız. Ligi de Beşiktaş'ın ismine yakışır bir şekilde en iyi yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN ADINI AĞZINA ALMAKTAN VAZGEÇSİN"

Murat Kılıç, yaptığı açıklamalardan dolayı Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki göstererek, "Buradan Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Beşiktaş üzerinden kendi PR'ını yapıp Beşiktaş'ın adını ağzına alanların tarihte de isimleri yok olup gitmiştir." şeklinde görüş belirtti.

"BİZE GÖRE POZİSYON PENALTI"

Kılıç, mücadelenin ilk yarısındaki penaltı pozisyonuyla ilgili gerekli girişimleri yapacaklarını anlatarak, "Tabii ki bu işin peşinden gideceğiz. Tekrar tekrar seyredeceğiz. Bize göre pozisyon penaltı. Hiçbir kurala uymayan bir şekilde penaltı. Beşiktaş'ın hakkını hiçbir şekilde yere koydurmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası