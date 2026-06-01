A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya'yı ağırladığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Chobani Stadı'nda oynanan maçta başına bir darbe alan ve tedavisi saha içinde yapılan Eren Elmalı, bir süre kendini denedikten sonra değişiklik işareti yaptı.

Müsabakaya devam edemeyen Eren'in yerine 27. dakikada Zeki Çelik oyuna dahil oldu.

