Eyüpsultan’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada yeni tarih belli oldu. Cihantimur’un yargılanmasına 8 Temmuz’da başlanacak.

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen kaza, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ehliyetsiz olduğu belirtilen 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araç, yol kenarında park halinde bulunan ATV tipi araçlara çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası yaşanan süreçte, Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle birlikte olaya karışan kişiyi yurt dışına çıkardığı iddia edilmiş, anne ve oğul daha sonra ABD’de yakalanmıştı.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Timur Cihantimur “suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldı. “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosya daha önce İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş, ancak yetkisizlik kararıyla Gaziosmanpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredilmişti.

8 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yargılamaya ilişkin yeni tarih de netleşti. Timur Cihantimur’un 8 Temmuz’da saat 13.30’da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası