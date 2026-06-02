Geçtiğimiz günlerde Tersane İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'un konserinin ardından, Beşiktaş'taki oteline dönmek isteyen ABD'li yayıncı Auger'ın bir taksici ile yaşadıkları yankı uyandırmıştı. Auger'den kısa mesafe yolculuk karşılığında 7 bin 300 lira tutarında fazla para tahsil ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve "dolandırıcılık" suçundan yargılanan taksici tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçtiğimiz günlerde bir taksicinin kısa mesafeli yolculuk karşılığında, rapçi Travis Scott'un konserine gelen ABD'li yayıncı Auger'den 7 bin 300 lira aldığına dair, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli taksici H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli H.A. "dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

ABD'li yayıncıyı dolandıran taksici tutuklandı!

Savcılığın sevk yazısında, sosyal medya yayın yapan Andrew Gerald Rencourt'un (Auger) kaldığı otele gitmek üzere H.A'nın kullandığı taksiye bindiği, yaklaşık 5 kilometrelik mesafe için talep edilen 50 euroyu vermeyi kabul ettiği, ancak yolculuk sonunda 50 euro karşılığında pos cihazı üzerinden 7 bin 300 lira tahsil edildiği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli hakkında, taksimetre açmadan yolcu taşıdığı gerekçesiyle idari işlem yapılırken, tutanak düzenlendiği belirtilen sevk yazısında, bu tutanağa göre şüphelinin, mağdurun durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için pos cihazından fazla ücret tahsil ettiğini kabul ettiği kaydedildi. Yazıda, ifadesinde tutanağı okumadan imzaladığını öne süren şüphelinin mağdura 100 dolar nakit verdiğini, tahsil edilen 7 bin 300 liranın yolculuk ücretiyle bu paranın karşılığı olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

CEZADAN SIYRILMAK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Şüphelinin savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen yazıda, görüntülere göre, mağdurun 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira ödeme yapmasının gerekip gerekmediğini sorduğu, şüphelinin "evet" cevabını verdiği, ayrıca savunmasında öne sürdüğü 100 dolardan bahsetmediği anlatıldı.

Yazıda, yaklaşık 5 kilometrelik mesafenin normal taksi ücretinin 300 lira civarında olması gerektiği, buna rağmen şüphelinin yolların kapalı olduğunu öne sürerek 50 euro talep ettiği, sonuç olarak mağdurdan haksız şekilde fazla ücret tahsil edildiği ifade edildi. Andrew Gerald Rencourt'tan yaklaşık 136 euroya karşılık gelen bir tutarın tahsil edildiği belirtilen yazıda, şüphelinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Savcılık, dosyadaki delil durumu, suçun niteliği ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu değerlendirerek, H.A.'nın "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasını talep etti. Taksici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

