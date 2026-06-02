Seda Sayan, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenen Sayan, kadın–erkek ilişkilerine dair görüşlerini paylaştı. Bu kez evlilik ve erkeklerin günlük alışkanlıklarına ilişkin sözleriyle öne çıkan ünlü isim “Uyuyan adamdan nefret ediyorum” dedi.

Daha önce katıldığı bir programda para ve ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Seda Sayan, “Her şeyde birliktesiniz ama para sizi neden ayırıyor? Ben bunu anlamıyorum. Altı kez evlendim ancak hiçbir boşanmam para nedeniyle olmadı. Bunlar başka sebeplerdi. Para, konuşulacak en son şeydir. İnsan için önemli olan özgüven ve hayattaki duruşudur. Çalışmak bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir keyiftir. Ben hayatım boyunca çalıştım ve bundan da memnunum” ifadelerini kullanmıştı.

“ERKEK DEDİĞİN SABAH KALKAR İŞİNE GİDER”

Sayan, Kafa TV’deki son programında ise bu kez erkeklerin gün içindeki hayat düzenine yönelik değerlendirmeleriyle dikkat çekti.,

“Uyuyan adamdan nefret ediyorum” sözleriyle başlayan açıklamasında Sayan, “Erkek dediğin sabah kalkar, işine gider ve akşam evine döner. İster çalışıyor olsun ister emekli, gününü evde geçirmemeli. Sürekli evde oturan, pasif bir görüntü sergileyen biri olmamalı” şeklinde konuştu.

Sayan’ın bu ifadelerine kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası