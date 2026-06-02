Steam yaz indirimleri 2026 takvimi ve yıl boyunca düzenlenecek festival etkinliklerinin tarihleri oyuncuların gündeminde yer alıyor. Paylaşılan takvimle birlikte Steam Yaz İndirimi, Sonbahar İndirimi ve Kış İndirimi dahil olmak üzere 2026 yılında gerçekleştirilecek kampanya dönemleri netlik kazandı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam'de 2026 yılı boyunca düzenlenecek indirim ve festival etkinliklerinin tarihleri açıklandı. Oyuncuların uygun fiyatlarla oyun satın almak için beklediği Steam Yaz İndirimi başta olmak üzere yılın geri kalanında gerçekleşecek kampanyalar ve temalı festivaller belli oldu.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2026?

Steam kullanıcılarının her yıl en çok ilgi gösterdiği kampanyalardan biri olan Steam Yaz İndirimi'nin tarihi kesinleşti. 2026 etkinlik takvimine göre Steam Yaz İndirimi, 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık iki hafta sürecek kampanya boyunca binlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim uygulanması bekleniyor.

Steam yaz indirimleri ne zaman 2026? Tarihler belli oldu

Yaz indirimi öncesinde ise Steam kullanıcılarını yoğun bir festival dönemi bekliyor. 8-15 Haziran tarihleri arasında Mermi Festivali düzenlenecek. Ardından 15-22 Haziran tarihleri arasında Steam Next Fest gerçekleştirilecek. Yeni oyun demolarının ve bağımsız yapımların öne çıkacağı etkinliğin hemen ardından Steam Yaz İndirimi başlayacak.

Steam'in 2026 yılı takviminde yalnızca büyük indirimler değil, farklı oyun türlerine odaklanan tematik festivaller de yer alıyor. Temmuz ayında Sosyal Çıkarım Festivali ve Tren Festivali, ağustos ayında ise Cyberpunk Festivali ile PvE Hayatta Kalma İnşa Festivali oyuncularla buluşacak.

Steam yaz indirimleri ne zaman 2026? Tarihler belli oldu

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ NE ZAMAN 2026?

Steam Sonbahar İndirimi 2026 için de tarih verildi. Açıklanan takvime göre yılın önemli kampanya dönemlerinden biri olan Sonbahar İndirimi, 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Sonbahar kampanyası özellikle yılın son büyük indirim dönemlerinden biri olarak görülüyor.

Sonbahar İndirimi'nin ardından ekim ayında Yemek Yapma Festivali, Steam Next Fest ve korku oyunu severlerin yakından takip ettiği Steam Çığlık Festivali V düzenlenecek. Böylece Steam kullanıcıları sonbahar boyunca hem yeni oyunları deneyimleme hem de indirimli fiyatlardan yararlanma fırsatı elde edecek.

Steam yaz indirimleri ne zaman 2026? Tarihler belli oldu

STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Yılın son büyük kampanyası ise Steam Kış İndirimi olacak. takvime göre Steam Kış İndirimi 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Ocak 2027 tarihine kadar sürecek. Ayrıca kasım ayında Black Friday dönemine özel fırsatların da Steam mağazasında öne çıkarılması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası