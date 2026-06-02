Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin, tartıştığı eşini odunla döverek öldürdü. Cani koca cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Bugün saat 14.15 sıralarında Gümüşhane'nin Torul ilçe merkezindeki Değirmen yanı mevkiinde Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin'le (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.

KAMYONETİYLE KAÇTI

Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gümüşhanede kan donduran cinayet! Karısını odunla döverek öldürdü

Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

