İhlas Haber Ajansı
Gümüşhane'de kan donduran cinayet! Karısını odunla döverek öldürdü
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin, tartıştığı eşini odunla döverek öldürdü. Cani koca cinayetin ardından kayıplara karıştı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir şahıs, eşiyle evlerinin önünde tartıştığı sırada odunla vurarak eşini öldürdü ve kamyonetiyle kaçtı.
- Olay, Gümüşhane'nin Torul ilçe merkezindeki Değirmen yanı mevkiinde saat 14.15 sıralarında meydana geldi.
- Halis Pekin (27) eşi Arzu Pekin (26) ile evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.
- Tartışma sonrası Halis Pekin, eşini odunla vurarak öldürdü.
- Halis Pekin, eşini öldürdükten sonra kendi kamyonetiyle olay yerinden kaçtı.
- Şahsa ait kamyonet, ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarında terk edilmiş halde bulundu.
- Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bugün saat 14.15 sıralarında Gümüşhane'nin Torul ilçe merkezindeki Değirmen yanı mevkiinde Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin'le (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.
KAMYONETİYLE KAÇTI
Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü. Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı. Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin'in yakalanması için çalışma başlatıldı.
Arzu Pekin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
