Galatasaray'ın 'takımda kal' isteğine rağmen Ağustos 2025'te ayrılan Alvaro Morata, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gittiği Como'da beklentileri karşılayamadı. 33 yaşındaki golcü, 2 yılın ardından ülkesi İspanya'ya dönüş hazırlığı yapıyor.

Galatasaray ile imzaladığı kiralık sözleşmenin feshedilmesi için yoğun çaba sarf ettiktenh sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde beklediği süreleri alamdı. Serie A ve İtalya Kupası'nda 30 maçta toplam 998 dakika süre alan yıldız ismin, yeni bir transfere imza atması bekleniyor.

Galatasaray, Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına 6 milyon euroya kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

GETAFE'YE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 33 yaşındaki futbolcu için Getafe'nin devrede olduğunu ve resmi temasların başladığını aktardı. Transferin gerçekleşmesi halinde Morata, 2 yıl aranın ardından ülkesi İspanya'ya dönecek.

Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen Morata; veda mesajında teknik ekibe, oyunculara ve taraftara teşekkür ederken, yönetimi ise eleştirmişti.

MORATA'NIN KARİYERİ

Getafe altyapısında 1 yıl top koşturduktan sonra 2008 yazında Real Madrid'in yolunu tutan golcü oyuncu, 2014-2016 arasında Juventus forması giydikten sonra İspanyol devine dönmüştü.

Morata, Milan formasıyla

2017-2019 arasında Chelsea'de top koşturan, Atletico Madrid'de bir sezon geçiren Morata, 2024-2025 sezonu öncesi Laliga ekibinden Milan'a gitmişti.

