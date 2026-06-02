Alvaro Morata, 2 yıl sonra dönüyor: "Görüşmeler başladı" haberini İtalyanlar duyurdu
Galatasaray'ın 'takımda kal' isteğine rağmen Ağustos 2025'te ayrılan Alvaro Morata, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gittiği Como'da beklentileri karşılayamadı. 33 yaşındaki golcü, 2 yılın ardından ülkesi İspanya'ya dönüş hazırlığı yapıyor.
- Morata, Galatasaray ile imzaladığı kiralık sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Como'ya transfer olmuştu.
- Como'da beklediği süreleri alamayan Morata, Serie A ve İtalya Kupası'nda 30 maçta toplam 998 dakika süre alabildi.
- 33 yaşındaki futbolcu için Getafe'nin devrede olduğu ve resmi temasların başladığı belirtildi.
- Transferin gerçekleşmesi halinde Morata, 2 yıl aranın ardından ülkesi İspanya'ya dönecek.
Galatasaray ile imzaladığı kiralık sözleşmenin feshedilmesi için yoğun çaba sarf ettiktenh sonra Como'ya transfer olan Alvaro Morata, İtalyan ekibinde beklediği süreleri alamdı. Serie A ve İtalya Kupası'nda 30 maçta toplam 998 dakika süre alan yıldız ismin, yeni bir transfere imza atması bekleniyor.
GETAFE'YE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 33 yaşındaki futbolcu için Getafe'nin devrede olduğunu ve resmi temasların başladığını aktardı. Transferin gerçekleşmesi halinde Morata, 2 yıl aranın ardından ülkesi İspanya'ya dönecek.
MORATA'NIN KARİYERİ
Getafe altyapısında 1 yıl top koşturduktan sonra 2008 yazında Real Madrid'in yolunu tutan golcü oyuncu, 2014-2016 arasında Juventus forması giydikten sonra İspanyol devine dönmüştü.
2017-2019 arasında Chelsea'de top koşturan, Atletico Madrid'de bir sezon geçiren Morata, 2024-2025 sezonu öncesi Laliga ekibinden Milan'a gitmişti.