Gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan ilk görüntü!
İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hastaneye sevk edilirken görüntülendi. Öte yandan gözaltındaki 54 kişi için ek gözaltı süresi alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra eski başkanlar, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 54 şüphelinin gözaltı süreci devam ederken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a ait gözaltında ilk fotoğraf karesi ortaya çıktı.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Edinilen son bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi. Soruşturmanın kapsamının son derece geniş olması, şüpheli sayısının fazlalığı, alınacak ifadelerin uzunluğu ve ele geçirilen dijital materyallerin inceleme sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, emniyet güçlerine savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Bu kararla birlikte şüphelilerin emniyetteki sorgu ve ifade alma işlemleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR
Yolsuzluk ağının mali boyutunu ve rüşvet trafiğinin şifrelerini tam olarak çözmek isteyen savcılık, delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla getirdiği gizlilik kararını titizlikle uyguluyor. Bu kararla birlikte, şüpheli avukatlarının dosya içeriği, teknik takip dökümleri ve dijital inceleme raporlarına erişimi kısıtlanmış durumda. Ekipler, elde edilen tespitler ışığında soruşturmayı derinleştiriyor.
Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.