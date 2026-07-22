Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı.
İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 36'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.