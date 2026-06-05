Yapay zekânın projeksiyonuna göre; turnuvanın en dengeli takımıyız. İlk maçtaki Avustralya virajını kayıpsız dönersek, ABD ile oynayacağımız son karşılaşma liderlik maçına dönüşebilir. Algoritma yüzde 84,2 “Türkiye gruptan çıkar” diyor.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na artık sayılı günler kaldı. 24 yıl aranın ardından turnuvaya katılan A Millî Takımımız hem otoritelerin hem de yapay zekâ simülasyonlarının 'gizli favorisi' durumunda.

Süper bilgisayar hem millî takımın hem de grupta yer alan takımların son 10 resmî ve hazırlık maçındaki parametrelerini (topa sahip olma, xG/Gol beklentisi, şut dönüşüm oranları, savunma zaafları ve geçiş hücumu yeme sıklığı) göz önüne alarak kararını verdi: “Türkiye yüzde 84,2 oranında gruptan lider çıkar!..”

ÖNERİLEN HABERLER SPOR 2026 Dünya Kupası: A Milli Takım oyuncularının forma numaraları açıklandı

Fikstür sırasına göre (Avustralya, Paraguay, ABD) yapay zekânın 10 bin defa oynattığı maçların veri analizi ve saha içinde dakika dakika neler yaşandı, işte yapay zekânın veri tabanından çıkan o simülasyon raporu:

1. maç: Türkiye-Avustralya: 2-1

%48 Türkiye | %32 Beraberlik | %20 Avustralya

Fizik gücü üstünlüğüyle maça başlayan Avustralya’yı kornerden öne geçirdi: 1-0. Türkiye, ilk yarı bitmeden ceza sahası dışından jeneriklik bir golle eşitliği yakaladı: 1-1. Son 10 dakikada top tekniğini iyi kullanan Türkiye, savunma arkasına atılan bir topta galibiyet golünü buldu: 2-1.

2. maç: Türkiye-Paraguay: 0-0

%35 Türkiye | %45 Beraberlik | %20 Paraguay

Son 10 maçında kalesinde sadece 7 gol görmüş Paraguay’ın savunmasını bir türlü aşamıyoruz. Paraguay hem ‘savunmaya otobüs çekiyor’ hem de faullerle millîlere göz açtırmıyor. Maçta ilk yarım saatte topun oyunda kalma sürece sadece 18 dakika! Paraguay kontrataklarla gol arıyor ancak bunlar da etkili olmuyor, maç kilitleniyor; tabelada 90 dakika sonunda 0-0’lık eşitlik var.

3. maç: Türkiye-ABD: 3-2

%40 Türkiye | %25 Beraberlik | %35 ABD

İlk yarım saatte yediğimiz bir kontradan ev sahibi öne geçiyor: 1-0. İkinci yarının başında sol kanattan yaptığımız atak golle sonuçlanıyor: 1-1. Peşinden benzer şekilde ikinci golü buluyoruz: 2-1. Bu da fazla uzun sürmüyor ABD 60’ta uzaktan bir şutla golü buluyor 2-2. Beraberlik iki takıma da yetiyor olabilir ama liderlik savaşı var! 77’de bir duran top organizasyonunda savunmacımız kafayla skoru belirliyor: 3-2.

Yapay zeka maçları 10 bin defa oynattı: Türkiye'ye yüzde 84 gruptan çıkar

NAMAĞLUP LİDERİZ

Sonuç olarak süper bilgisayarın grup simülasyonunda; Avustralya’nın hantallığını cezalandırıp, Paraguay’ın sert duvarına çarpsak da ABD’nin açık alan bırakan savunmasını “geçiş oyunumuzla” yıkarak grubu 7 puanla namağlup lider bitiriyoruz. Son 10 maçtaki 1,84’lük yüksek xG (gol beklentisi) oranımız, turnuvadaki skora doğrudan yansıyor.

ABD; Avustralya’yı geçiş hücumlarıyla vuruyor: 3-1. Paraguay ile 1-1 berabere kalıyor. Paraguay grubun kilit takımı. Son 19 maçında sadece 7 gol yiyen Güney Amerika ekibi Avustralya ile de golsüz berabere kalıp grubu kilitliyor ancak 'en iyi üçüncülerden biri' olmak için diğer maçları bekliyor. 1 puan çıkarabilen Avustralya ise evine dönüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası