Meteoroloji'nin 22 Temmuz Çarşamba günü için yayımladığı son hava durumu tahminleriyle İstanbul'da beklenen yağışın detayları netleşti. Vatandaşlar, "İstanbul'da bugün yağmur var mı, yağmur saat kaçta başlayacak" sorularına cevap arıyor.

İstanbul'da günün ilerleyen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahminlerine göre yağışın başlayacağı zaman dilimi ve gün boyunca beklenen hava durumu belli olurken, kentte sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesine göre İstanbul'da günün büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Günlük tahminlerde en yüksek sıcaklığın 34 derece, en düşük sıcaklığın ise 25 derece olması beklenirken, il genelinde gün içerisinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebileceği belirtiliyor.

İstanbul Valiliği ise sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Bugün İstanbulda yağmur var mı, hava nasıl? Meteoroloji paylaştı (22 Temmuz 2026)

İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji'nin saatlik tahminine göre İstanbul'da sabah saatleri (06.00-15.00) parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 33 dereceye kadar çıkacak.

Bugün İstanbulda yağmur var mı, hava nasıl? Meteoroloji paylaştı (22 Temmuz 2026)

15.00-18.00 ve 18.00-21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklığın 34 dereceden akşam saatlerinde 27 dereceye kadar gerilemesi tahmin edilirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor. 21.00'den sonra ise yağışın etkisini kaybederek havanın parçalı bulutlu seyretmesi öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası