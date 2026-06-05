Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından bedelli askerlik ücreti ve temmuz ayında yapılacak güncelleme yeniden gündeme geldi. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman zam gelecek?

Bedelli askerlik başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar, mevcut ücretin ne kadar olduğunu ve yeni dönemde bedelin artıp artmayacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı, mevcut ücret üzerinden işlem yapmak isteyen yükümlülerin belirlenen tarihe kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak uygulanıyor. Söz konusu tutar, Askeralma Kanunu kapsamında belirlenen formüle göre memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanıyor.

Bedelli askerlik uygulaması son yıllarda yoğun ilgi görmeye devam ederken, ücretler yılda iki kez memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden belirleniyor. Bu nedenle temmuz ayı öncesinde başvuru yapmayı planlayan vatandaşların güncel tutarı yakından takip etmesi önem taşıyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman zam gelecek?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bedelli askerlik bedeli ve ek bedel tutarı 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren güncellenecek. Yeni ücret, memur aylık katsayısında yapılacak değişikliğin ardından netleşecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman zam gelecek?

Bu nedenle mevcut ücret üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar hem müracaat hem de ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Aksi durumda başvurular yeni dönemde geçerli olacak güncel ücret üzerinden değerlendirilecek.

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