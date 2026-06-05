Anadolu Ajansı
MSB tarih vererek uyardı! 1 Temmuz'da rakam değişiyor
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Mevcut tutardan faydalanmak isteyen yükümlülerin, müracaat ve ödeme işlemlerini en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklara "ücret güncellemesi" uyarısı geldi.
'30 HAZİRAN' HATIRLATMASI
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
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