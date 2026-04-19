Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hazır giyim ve tekstil sektörünü şahlandıracak yeni teşvik paketini duyurdu. 100 milyar TL’lik dev kredi desteğiyle milyonlarca istihdamın korunması ve artırılması hedefleniyor.

ESMA ALTIN- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hazır giyim ve tekstil sektörüne yönelik uygulanan destek programlarının kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Muhalefet milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Kacır, Türkiye genelinde 160 OSB’de 4 bin 381 tekstil firması, 79 OSB’de ise 898 hazır giyim firmasının faaliyet gösterdiğini, sektörde yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

2012 yılından bu yana hazır giyim sektörüne yönelik 5 binden fazla yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini aktaran Kacır, “Bu kapsamda 110,7 milyar TL sabit yatırımın ve 628 binin üzerinde istihdamın önünü açtık” dedi.

HAZIR GİYİME 7,7 MİLYAR TL İSTİHDAM DESTEĞİ

İstihdamı korumaya yönelik desteklerin de sürdüğünü vurgulayan Kacır, 2025 yılında hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 9 bin 682 işletmeye toplam 7,7 milyar TL destek sağlandığını belirtti.

Kacır, “Bu desteklerle 322 bin 710 vatandaşımızın istihdamını koruduk, 11 bin 365 kişiye de yeni iş imkânı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

100 MİLYAR TL’LİK DESTEK PAKETİ

“İmalat Sanayii için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı” hakkında da bilgi veren Kacır, “Program kapsamında emek yoğun sektörlerde korunan her bir çalışan için 3 bin 500 TL destek sağlıyoruz. İmalat sanayi firmalarımız için 100 milyar TL’lik uygun koşullu kredi imkânı sunuyoruz. Hedefimiz, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişilik istihdamı korumak” diye konuştu.

