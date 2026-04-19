Tekstil ve hazır giyime dev destek: 100 milyarlık paket
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hazır giyim ve tekstil sektörünü şahlandıracak yeni teşvik paketini duyurdu. 100 milyar TL’lik dev kredi desteğiyle milyonlarca istihdamın korunması ve artırılması hedefleniyor.
- Türkiye genelinde 160 OSB'de 4.381 tekstil firması ve 79 OSB'de 898 hazır giyim firması faaliyet gösteriyor ve sektör yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor.
- 2012'den bu yana hazır giyim sektörüne 5.000'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlenerek 110,7 milyar TL sabit yatırım ve 628 binin üzerinde istihdamın önü açıldı.
- 2025 yılında hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 9.682 işletmeye 7,7 milyar TL destek sağlandı ve bu desteklerle 322.710 vatandaşın istihdamı korundu, 11.365 kişiye yeni iş imkanı oluşturuldu.
- 'İmalat Sanayii için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı' kapsamında emek yoğun sektörlerde korunan her bir çalışan için 3.500 TL destek sağlanıyor ve imalat sanayi firmaları için 100 milyar TL'lik uygun koşullu kredi imkanı sunuluyor.
- Bu programla yaklaşık 1 milyon 100 bin kişilik istihdamı korumak hedefleniyor.
ESMA ALTIN- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hazır giyim ve tekstil sektörüne yönelik uygulanan destek programlarının kapsamının genişletildiğini açıkladı.
Muhalefet milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Kacır, Türkiye genelinde 160 OSB’de 4 bin 381 tekstil firması, 79 OSB’de ise 898 hazır giyim firmasının faaliyet gösterdiğini, sektörde yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.
2012 yılından bu yana hazır giyim sektörüne yönelik 5 binden fazla yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini aktaran Kacır, “Bu kapsamda 110,7 milyar TL sabit yatırımın ve 628 binin üzerinde istihdamın önünü açtık” dedi.
HAZIR GİYİME 7,7 MİLYAR TL İSTİHDAM DESTEĞİ
İstihdamı korumaya yönelik desteklerin de sürdüğünü vurgulayan Kacır, 2025 yılında hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında 9 bin 682 işletmeye toplam 7,7 milyar TL destek sağlandığını belirtti.
Kacır, “Bu desteklerle 322 bin 710 vatandaşımızın istihdamını koruduk, 11 bin 365 kişiye de yeni iş imkânı oluşturduk” ifadelerini kullandı.
100 MİLYAR TL’LİK DESTEK PAKETİ
“İmalat Sanayii için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı” hakkında da bilgi veren Kacır, “Program kapsamında emek yoğun sektörlerde korunan her bir çalışan için 3 bin 500 TL destek sağlıyoruz. İmalat sanayi firmalarımız için 100 milyar TL’lik uygun koşullu kredi imkânı sunuyoruz. Hedefimiz, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişilik istihdamı korumak” diye konuştu.