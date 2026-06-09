İspanyol devi Real Madrid, Arjantinli forvet Julian Alvarez için Atletico Madrid'e yapılan 150 milyon avroluk teklifin kabul edilmediğini açıkladı.

Takımın başına Jose Morinho'yu getiren Real Madrid, 26 yaşındaki golcü Julian Alvarez için ezeli rakibi Atletico'ya 150 milyon avro teklif edildiğini duyurdu.

Kırmızı beyazlıların ise Alvarez'in sözleşmesinde yer alan 500 milyon avroluk serbest kalma maddesine işaret ederek teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Julian Alvarez

ATLETICO'DAN ALVAREZ CEVABI

Atletico Madrid, Real Madrid'in bu açıklamasına sosyal medya hesabından gülücüklü bir cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

1. Papa'nın Atletico taraftarı olduğunu söylediği videoyu kestiniz.

2. Ahlaki açıdan tutarsızsınız, biz kimseye teşekkür etmedik.

3. Alvarez'i satmayacağız.

4. Siz bizle Barça'dan fazla dalga geçerken Madridliler olarak nasıl dost olabiliriz?

Haberle İlgili Daha Fazlası