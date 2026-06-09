Türkiye Gazetesi
Real Madrid'in 150 milyon avroluk teklifini tiye aldılar
İspanyol devi Real Madrid, Arjantinli forvet Julian Alvarez için Atletico Madrid'e yapılan 150 milyon avroluk teklifin kabul edilmediğini açıkladı.
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Spor 2 dk önce
Real Madrid, Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon avro teklif etti ancak Atletico bu teklifi sözleşmesindeki 500 milyon avroluk serbest kalma maddesine dayanarak reddetti ve Real Madrid'in açıklamalarına tepki gösterdi.
- Real Madrid, 26 yaşındaki golcü Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon avro teklif etti.
- Atletico Madrid, Alvarez'in sözleşmesindeki 500 milyon avroluk serbest kalma maddesine işaret ederek teklifi geri çevirdi.
- Atletico Madrid, Real Madrid'in açıklamasına sosyal medya üzerinden gülücüklü bir cevap vererek Papa'nın Atletico taraftarı olduğunu söylediği videoyu kestiğini, ahlaki açıdan tutarsız olduklarını, Alvarez'i satmayacaklarını ve Real Madrid ile dost olamayacaklarını belirtti.
Takımın başına Jose Morinho'yu getiren Real Madrid, 26 yaşındaki golcü Julian Alvarez için ezeli rakibi Atletico'ya 150 milyon avro teklif edildiğini duyurdu.
Kırmızı beyazlıların ise Alvarez'in sözleşmesinde yer alan 500 milyon avroluk serbest kalma maddesine işaret ederek teklifi geri çevirdiği ifade edildi.
ATLETICO'DAN ALVAREZ CEVABI
Atletico Madrid, Real Madrid'in bu açıklamasına sosyal medya hesabından gülücüklü bir cevap vererek şu ifadeleri kullandı:
1. Papa'nın Atletico taraftarı olduğunu söylediği videoyu kestiniz.
2. Ahlaki açıdan tutarsızsınız, biz kimseye teşekkür etmedik.
3. Alvarez'i satmayacağız.
4. Siz bizle Barça'dan fazla dalga geçerken Madridliler olarak nasıl dost olabiliriz?
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