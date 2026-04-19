Altın piyasasında ons bazında yaşanan volatiliteyi katıldığı canlı yayında değerlendiren ekonomist Mert Başaran, savaş senaryolarının piyasa tarafından önceden fiyatlandığına dikkat çekerek, küçük yatırımcının "güvenli liman" algısıyla zirveden pozisyon açma riskine karşı uyarıda bulundu.

Başaran, 1700 dolar seviyelerinden 5600 dolara kadar uzanan rallinin, aslında beklenen krizlerin önceden satın alınmasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

"20 YILLIK PRİMİNİ SAVAŞ OLMADAN YAPTI" Altının tarihsel süreçte yıllık ortalama yüzde 10 dolar bazlı getiri sağladığını hatırlatan Başaran, son 2 yılda yaşanan yüzde 200’lük primin teknik bir doygunluk oluşturduğunu şu sözlerle anlattı: "Aslında bu savaş olmadan önce 20 yıllık primini altın yaptı. Ve altın bunu evvelden fiyatladı. Bunu belki de biliyorlardı, belki de öngördüler. Yine komplo teorisine girmeyelim ama belki de biliyorlardı ve 1700 dolarlardan ta 5500 -5600'e kadar götürdüler.

Savaş çıktıktan sonra normalde küçük yatırımcı dedi ki "Bu altın uçar". Herkes kuyumculara koştu. Hatta bazı insanlar 8.000 liradan gram altın almaya çalıştılar ve gittiler altın aldılar. Ons bazında da inanılmaz rakamlar konuşuldu. Normal küçük yatırımcı savaş çıkıyor diye koşarak altına alırken savaş çıkmamışken bunu bilerek çok ucuzdan alan toplayanlar da burada çok güzel bir fırsat geldi dediler. 5500'den 4400'lere kadar geldi. Alım satım farkıyla beraber %202 zarar oluştu bazı insanlarda"

Altının “güvenli liman” özelliğini koruduğunu vurgulayan Başaran, buna rağmen hızlı ve güçlü yükselişlerin ardından düzeltme hareketlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti: 5.100 DOLAR DİRENCİ KRİTİK "Dünyadaki yatırımcı şunu dedi: Ben bir yılda %10 kazanmaya razıyken 2 yılda %200 kazandım. Hatta daha bile fazla kazandım. Bu inanılmaz bir kar. Ben karımı realize ediyorum. Bu gayet normal bir şey. Dolayısıyla altının bugün gidememe nedeni altının suçu değil. O kadar çok prim yaptı ki o primden dolayı bir kar realizasyonu oluyor.

Altın 5.000 doları, 5.100 doları bu olaylarla kırmazsan, orta vadede düşüş trendi devam edebilir. Ama 5.000 doları kırıp 5.100 doları kırarsa o zaman tekrardan o düşüş kanalını kırmış

diyebiliriz. Ama şu an orta vadeli, uzun vadeli demiyorum, orta vadeli 5.600 dolardan gelen bir düşüş kanalı var.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Bunun nedeni de tekrar söylüyorum savaş olmadan önce çok ciddi şekilde savaşın olacağını öngörüp altın alanların bu fırsat geldiğinde kar realizasyonu yapmaları. Bu da onlar için gayet normal. Hep konuştuğumuz gibi bir şey olmadan önce bakın çok önemli bir şey. Bir şey olmadan önce birileri alır. Bir şey olduğunda herkes onu almaya gider. Bu evvelden alanlar da orada realize ederler. Malı satarlar. Böyle bir şey oluyor altında. Dolayısıyla bu olması küçük yatırımcı için çok anlaşılmaz gibi geliyor. Ama bizim için çok normal"

Haberle İlgili Daha Fazlası