23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken son günlerde yaşanan üzücü olaylar sonrası kutlamaların akıbeti kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından bazı etkinliklerin iptal edilip edilmeyeceği gündeme gelirken, resmi tatil uygulaması ve eğitim durumu da araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan iptal mi oldu, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak?

Resmi takvim doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamındayken geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç okul saldırılarının ardından bazı soru işaretleri öğrenci veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Nisan iptal mi oldu, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak?

23 NİSAN İPTAL Mİ OLDU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde iptal edilmedi. Son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle bazı belediyeler ve kurumlar, planlanan konser ve sahne etkinliklerini iptal etme yoluna gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kapsamında planlanan konser ve sahne programlarını iptal ettiğini duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

23 Nisan iptal mi oldu, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak? 2026 23 Nisan etkinliklerinde son durum merak konusu

''Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Yaşanan bu acı hadiseler dolayısıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlemeyi planladığımız tüm konser ve sahne etkinliklerimiz iptal edilmiştir.

Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.''

23 Nisan iptal mi oldu, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak? 2026 23 Nisan etkinliklerinde son durum merak konusu

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ OLACAK?

23 Nisan öncesine denk gelen 22 Nisan için yarım gün tatil uygulanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Eğitim takvimine göre 22 Nisan 2026'da okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeye devam edecek.

23 Nisan iptal mi oldu, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak? 2026 23 Nisan etkinliklerinde son durum merak konusu

23 NİSAN TATİL Mİ, 22 NİSAN OKUL VAR MI?

23 Nisan resmi tatil kapsamında yer aldığı için okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Buna karşılık 22 Nisan’da eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

