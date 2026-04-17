23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında her yıl uygulanan ücretsiz ulaşım düzenlemesi bu yıl da vatandaşların gündeminde yer aldı. 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, bayram günü toplu taşıma hizmetlerine ilişkin detaylar açıklandı.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, 23 Nisan 2026 Perşembe günü bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Bu kapsamda belirli raylı sistemler ve kamuya bağlı ulaşım araçlarından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram dolayısıyla uygulanan ücretsiz ulaşım kararı, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Uygulamanın gün boyunca geçerli olacağı ve resmi tatil kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İZBAN, MARMARAY, BAŞKENTRAY 23 NİSAN'DA BEDAVA MI?

Yayımlanan karara göre, 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

