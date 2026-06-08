T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Avrupa'nın en büyük bilim iletişimi ağı ECSITE tarafından genç liderlere verilen prestijli “Bright Spark Award”ın sahibi oldu. İsveç'te düzenlenen “2026 ECSITE Konferansı” kapsamında takdim edilen ödül, milyonlarca genci teknoloji üretimi ve girişimcilik süreçlerine dahil eden T3 Vakfı ekosisteminin uluslararası ölçekte gördüğü takdirin önemli bir göstergesi oldu.

Türkiye'nin gençleri teknoloji üretimine dahil eden orijinal modeli Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Avrupa'nın en büyük bilim iletişimi ağı tarafından ödüllendirildi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Avrupa'nın en prestijli bilim iletişimi ödüllerinden biri olarak kabul edilen Bright Spark Award ödülünün sahibi oldu. Ödül, Avrupa Bilim Merkezleri ve Müzeleri Ağı (ECSITE - European Network of Science Centres and Museums) tarafından İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen 2026 ECSITE Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Mariano Gago Awards töreninde takdim edildi.

Kuzucu Hıdır'ın Bright Spark Award'a layık görülmesi, Türkiye'nin gençleri bilim ve teknoloji üretimine yönlendiren yaklaşımının uluslararası alanda karşılık bulduğunu ortaya koyarken, T3 Vakfı'nın geliştirdiği teknoloji ekosisteminin küresel ölçekte takdir edildiğini bir kez daha gösterdi.

T3 Vakfının gençleri bilime dahil eden modeli Avrupada ödüllendirildi!

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BİLİM İLETİŞİMİ AĞINDAN TÜRKİYE'YE ÖDÜL!

50'den fazla ülkeden 400'ün üzerinde bilim merkezi, müze, araştırma kuruluşu ve bilim iletişimi kurumunu bir araya getiren ECSITE, bilim iletişimi alanındaki en etkili uluslararası ağlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu yıl 2-4 Haziran tarihleri arasında İsveç'in Göteborg kentindeki Universeum ev sahipliğinde gerçekleştirilen ECSITE Konferansı'na yaklaşık 900 bilim iletişimi profesyoneli, müze yöneticisi, eğitimci ve sektör temsilcisi katıldı. Bilim iletişimi alanının en önemli uluslararası buluşmalarından biri olarak gösterilen konferansta, dünyanın farklı ülkelerinden bilim iletişimi alanında fark oluşturan isimler ve kurumlar ödüllendirildi. Türkiye bilim ekosistemini temsilen ise T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır konferansa katılım sağladı.

Milyonları Bilim Üretimine Dahil Eden “T3 Ekosistemi” Uluslararası Takdir Gördü!

TEKNOFEST, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Bilim Türkiye projeleri, girişimcilik programları ve insan kaynağı geliştirme çalışmalarıyla gençleri teknoloji geliştiren bireyler haline getirmeyi sürdüren T3 Vakfı, bilim iletişimini yalnızca anlatım odaklı değil; katılım, üretim ve toplumsal dönüşüm perspektifiyle ele alan yaklaşımıyla yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da öne çıkıyor.

T3 Vakfının gençleri bilime dahil eden modeli Avrupada ödüllendirildi!

TEKNOFEST MODELİ AVRUPA'DA TÜM DİKKATLERİ ÇEKTİ!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST; gençlere uygulamalı öğrenme imkanı sunan, yenilikçi fikirleri destekleyen ve teknoloji üretimini teşvik eden çok katmanlı bir insan kaynağı geliştirme modeli olarak dikkat çekiyor.

ECSITE tarafından verilen bu ödül ise, gençleri teknoloji tüketicisinden teknoloji üreticisine dönüştüren Türkiye modelinin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ ULUSLARARASI PLATFORMDA ANLATILDI

Ödül töreninin ardından Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, uluslararası katılımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemi, gençlik çalışmaları ve T3 Vakfı'nın teknoloji geliştiren nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalarını paylaştı. Gerçekleştirilen oturumda T3 Vakfı'nın gençleri teknoloji üretim ve girişimcilik süreçlerine dahil eden çalışmaları uluslararası bilim iletişimi camiasının temsilcilerine aktarıldı.

T3 Vakfının gençleri bilime dahil eden modeli Avrupada ödüllendirildi!

Elvan Kuzucu Hıdır, 2010 yılında Konya Meram Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye derecesiyle Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tam burslu olarak kazandı. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle tamamlayan Kuzucu Hıdır, doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde yaptı.

ASELSAN ve Tübitak gibi kurumların çeşitli araştırma projelerinde görev alan Kuzucu Hıdır’ın IEEE'ye ait uluslararası akademik Q1 dergilerde ve konferanslarda yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Kuzucu Hıdır, ayrıca IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Network Magazine ve IEEE Communications Letters gibi uluslararası yayınlarda hakemlik yapmıştır. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında çeşitli görevler üstlenen Kuzucu Hıdır, 2023 yılından bu yana T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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