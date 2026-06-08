İhlas Haber Ajansı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 5 yıl hapis cezası
Kırıkkale'de "rüşvet" soruşturması yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Özetle DinleKeskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 5 yıl hapis...
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Gündem az önce
Kırıkkale'de görülen rüşvet davasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit Mustafa Y. hakkında mahkeme kararını verdi.
- Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e rüşvet alma suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- Müteahhit Mustafa Y.'ye rüşvet verme suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
- Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesinin uygulanmasına karar verildi.
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Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "rüşvet" davada karar çıktı. Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile müteahhit Mustafa Y.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
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5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Ekmel Cönger'i "rüşvet alma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına Mustafa Y. ise "rüşvet verme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesinin uygulanmasına da karar verdi.
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