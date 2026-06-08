Düğün sezonlarının başlamasının ardından hazır yemek sektöründe de hareketlilik başladı. Bu sezon 60 kişilik küçük organizasyonla yönelimin olduğunu belirten YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, düğün salonlarında verilen yemeklerin ortalama kişi başı 1500 ile 2 bin lira aralığında olduğunu, ete göre fiyatların attığını söyledi.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte düğün organizasyonlarının sayısı da artmaya başladı. Hazır yemek sektöründe düğün sezonu hareketliliği yaşanırken, düğün salonlarında verilen yemeklerin ortalama fiyatları da belli oldu.

Kişi başı 3 bin lira! 16 çeşidi var, İstanbul’da davetli sayısı 126 bini buluyor! Düğün yemeklerinin fiyatı belli oldu

KİŞİ BAŞI 1500 İLE 3 BİN LİRA

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, yemeklerin ortalama kişi başı 1500 ile 2 bin lira aralığında değiştiğini belirtti. Düğünlerin 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda ve düğün salonlarında yapıldığını belirten Bozdağ, etkinlik sahiplerinin, lisanssız işletmelerden ve bazı derneklerden yemek hizmeti alabildiğini söyledi.

Kişi başı 3 bin lira! 16 çeşidi var, İstanbul’da davetli sayısı 126 bini buluyor! Düğün yemeklerinin fiyatı belli oldu

60 KİŞİLİK ORGANİZASYONLARA YÖNELDİLER

Vatandaşların yaz sezonunda ekonomik şartlara bağlı olarak beyaz ete yöneldiğini vurgulayan Bozdağ “Ordövr tabağımız var, 7 çeşit içeriyor. Eğer tavuklu bir yemek istiyorlarsa 2 bin lira, etli bir yemek istiyorlarsa da 2 bin 500-3 bin lira civarında bir bütçesi oluyor. Bu durum pikniklerde de geçerli. Ancak mayıs ayı itibarıyla havalar yağışlı olduğu için açık hava düğünleri çok olmadı. Ekonomik gelişmeler nedeniyle insanlar daha çok kına gecesini eğlenceli hale getirip, ertesi gün de bir nikahla ya da aile arasında 50-60 kişilik organizasyonlarla bunu yönetmeye çalışıyor” dedi.

Kişi başı 3 bin lira! 16 çeşidi var, İstanbul’da davetli sayısı 126 bini buluyor! Düğün yemeklerinin fiyatı belli oldu

1000 SALONDA 126 BİN KİŞİ AĞIRLANDI

Bu sezon hazır yemek sektörüne talebin arttığını ifade eden Bozdağ, İstanbul'daki yaklaşık 1000 düğün salonunda ortalama aylık 420 düğünde yaklaşık 126 bin kişinin ağırlandığını söyledi.

Kişi başı 3 bin lira! 16 çeşidi var, İstanbul’da davetli sayısı 126 bini buluyor! Düğün yemeklerinin fiyatı belli oldu

852 MİLYON LİRALIK KATKI

Hazır yemek sektörünün ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirten Bozdağ “Ülke genelindeki hazır yemek sektörü, piknikler dahil ekonomiye aşağı yukarı 852 milyon liralık katkı sağlıyor. Süslemeler ve fotoğraf çekimleri gibi etkinliklerle 1 milyar 200 milyon liralık bir bütçe var” diye konuştu.

16 ÇEŞİDİ VAR

Yemeklerin 4 çeşit standart tabldottan başlayarak 16 çeşide kadar değiştiğini belirten Bozdağ “Farklı menüler, herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem var” dedi.

Kişi başı 3 bin lira! 16 çeşidi var, İstanbul’da davetli sayısı 126 bini buluyor! Düğün yemeklerinin fiyatı belli oldu

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