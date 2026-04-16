23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve akademik personeller ''23 Nisan üniversiteler tatil mi, 22 Nisan okullar yarım gün mü?'' sorusunun cevabını araştırıyor. Resmi tatil kapsamına giren 23 Nisan için üniversite ve okullardaki tatil durumu sorgulanıyor.

23 Nisan yaklaşırken öğrenciler, veliler ve akademik personel eğitim takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle de üniversitelerin açık olup olmayacağı ve 22 Nisan’da okullarda yarım gün uygulaması bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.

23 Nisan üniversiteler tatil mi, 22 Nisan okullar yarım gün mü?

23 NİSAN’DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları, devlet okulları ve birçok kuruluş faaliyetlerine 23 Nisan'da bir günlüğüne ara veriyor. Üniversiteler de resmi tatil düzenine dahil olduğu için 23 Nisan 2026 Perşembe günü ders yapılmayacak ve idari birimler kapalı olacak.

23 Nisan üniversiteler tatil mi, 22 Nisan okullar yarım gün mü?

Fakat bazı yükseköğretim kurumlarında istisnai durumlar görülebiliyor. Rektörlüklerin alacağı özel kararlar doğrultusunda, özellikle uygulamalı eğitimler, laboratuvar çalışmaları veya devam eden projeler sürdürülebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitelerin duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.



23 Nisan üniversiteler tatil mi, 22 Nisan okullar yarım gün mü?

22 NİSAN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan öncesine denk gelen 22 Nisan günü için ise herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması olmayacak. Eğitim öğretim faaliyetleri hem ilk ve ortaöğretim kurumlarında hem de üniversitelerde normal akışında devam edecek.

23 Nisan üniversiteler tatil mi, 22 Nisan okullar yarım gün mü?

22 NİSAN’DA DERS VAR MI, OKULLAR AÇIK MI?

Milli Eğitim takvimine göre 22 Nisan’da tüm okullar açık olacak ve ders programlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

23 Nisan üniversiteler tatil mi, 22 Nisan okullar yarım gün mü?

23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL?

Resmi tatil takvimine göre 23 Nisan yalnızca bir günlük tatil olarak uygulanıyor. Öncesinde veya sonrasında ek bir idari izin ya da resmi tatil kararı yok.

