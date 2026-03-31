1 Nisan Çarşamba tatil mi, yarın okul var mı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından gündeme taşındı. Son günlerde etkili olan yağışlı havalar nedeniyle valilik açıklamaları yakından takip edilirken 1 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ise merak edildi. MEB'in yayımladığı eğitim öğretim takvimi 2025-2026 yılında tatil günlerini netleştirdi.

“1 Nisan’da okullar tatil mi?” ve “Yarın okul var mı?” soruları yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren iddialar kafa karışıklığına neden olurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi açıklamalarına çevrildi.

1 NİSAN TATİL Mİ?

1 Nisan 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelinde alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, bu tarih herhangi bir ara tatil ya da resmi tatil kapsamında yer almıyor.

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan 1 Nisan Şaka Günü nedeniyle “okullar tatil edildi” yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Bu tür asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulanırken, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekiyor.

1 Nisan tatil mi, yarın okul var mı? MEB eğitim öğretim takvimi

YARIN OKUL VAR MI?

1 Nisan itibarıyla Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde dersler mevcut program doğrultusunda işlenecek ve öğrenciler okullarına devam edecek.

Ancak bazı illerde olumsuz hava koşulları yaşanması durumunda, valilikler veya kaymakamlıklar tarafından yerel bazlı tatil kararları alınabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin bulundukları ildeki resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan tarihi Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. 2026 yılı resmi tatil takvimine bakıldığında, Nisan ayındaki ilk resmi tatil 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle 1 Nisan günü kamu kurumları, okullar ve birçok iş yeri normal çalışma düzenine devam edecek. Eğitim öğretim süreci her zamanki gibi devam edecek.

