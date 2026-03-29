Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik öğretmen eğitimleri tamamlandı. Yeni rehber materyallerle özellikle deprem bölgesindeki öğrencilerin akademik eksiklerinin sistemli şekilde telafi edilmesi hedefleniyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli sebeplerle yaşanan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen “Öğrenme Kayıplarının Telafisi ve Öğretim Süreçlerinin Zenginleştirilmesi” projesi doğrultusunda öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitim programı tamamlandı.

Program çerçevesinde, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gidermek maksadıyla yeni rehber materyaller hazırlandı. Bakanlık, bu materyallerin sahada etkin ve yaygın şekilde kullanılmasını sağlayıp öğrenme kayıplarının sistemli biçimde telafi edilmesini hedefledi.

DEPREM BÖLGESİNE ÖNCELİK

Çalışmalar, özellikle depremden etkilenen illerde görev yapan öğretmenlere öncelik verilerek yürütüldü. Programa, 300’ü deprem bölgesinden olmak üzere toplam 339 öğretmen, 20 akademisyen ve 9 okul yöneticisi katıldı. Programla birlikte, afet sonrası oluşan akademik boşlukların bilimsel ve nitelikli metodlarla giderilmesi öncelikli hedefler arasında yer aldı. Projede yalnızca, deprem kaynaklı kayıplarla sınırlı kalmadı. Doğal afetler, uzun hastalıklar ve bireysel sebeplerle eğitime ara verilmesi gibi öğrenme kayıplarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması sağlandı. Böylece öğrenme kayıplarının sistemli, bilimsel ve sürdürülebilir metodlarla telafi edilmesi öngörüldü.

Projenin temel hedefi, eğitimden uzak kalan öğrencilerin akademik gelişimlerini güvence altına almak. Öte yandan, eğitim programı uygulamalı atölyelerle desteklendi. Katılımcı öğretmenler, kendi branşlarına yönelik özgün uygulamalar tasarladı. Hazırlanan rehber kitapların sınıflarda aktif biçimde kullanılan uygulamalı rehberler hâline getirilmesi, bunların daha etkili, sistematik ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasının sağlanması hedeflendi.

