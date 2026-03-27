Milli Eğitim Akademisi'nde ek sözleşmeli eğitim ataması: Başvurular yarın başlıyor!
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlar için ek atama başvurularını 28-30 Mart tarihleri arasında alacak. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar e-Devlet üzerinden tercihlerini yapabilecek ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.
- Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuz 6 Şubat'ta yayımlandı ve 9-15 Şubat'ta başvurular alındı.
- Bakanlık kadrolarında görev yapanlar için değerlendirmeler 16-18 Şubat'ta yapıldı ve sözlü sınavlar 3-9 Mart'ta gerçekleştirildi.
- Sözlü sınavı 70 ve üstü puan alıp yerleşemeyen adaylar, 28-30 Mart tarihleri arasında ek atama için başvurabilecek.
- Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından istihdam edilecek boş pozisyonlar için yapılacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.
- Doktora veya üzeri akademik unvana sahip öğretmenler ile diğer personel ve uzman/başöğretmen unvanına sahip öğretmenler başvuruda bulunabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Kılavuz, 6 Şubat'ta yayımlandı ve 9-15 Şubat'ta sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin başvurular alındı.
Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler için 16-18 Şubat'ta değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmeler yapılarak oluşan puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjanın üç katı aday, 3-9 Mart'ta sözlü sınava tabi tutuldu ve sözleşmeli eğitim personelinin yerleştirme işlemleri 25 Mart'ta ilan edildi.
SÖZLÜ SINAVI 70 ÜSTÜ OLANLAR DİKKAT
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca yayımlanan "Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin Ek Atama Duyurusu"nda yerleştirmeler sonrası boş kalan pozisyonlara yer verildi. Bakanlık kadrolarından istihdam edileceklere ayrılan kontenjanın yerleştirmeler sonrasında boş kalan pozisyonları için sözlü sınav puanı 70 ve üzerinde olup tercihlerine yerleşemeyen adaylar, 28-30 Mart tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.
Duyuruya göre, yerleşen adaylar için yeniden tercih hakkı bulunmayacak, sözleşmeli eğitim personeli adayları sözlü sınav puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.
Sonuçlar, 1 Nisan'da Akademi'nin internet sitesinde ilan edilecek.
Doktora veya üzeri akademik ünvana sahip öğretmenler ile diğer personel, doktora mezuniyet alanından, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olan öğretmenler, öğretmenlik yaptığı alandan başvuruda bulunabilecek.
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde "https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru" adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru yapabilecek.
Adaylar, durumlarına uygun boş kontenjanı bulunan eğitim ve uygulama merkezlerinin tamamını tercih edebilecek.