12. Yargı Paketi 2026 yılı itibarıyla kamuoyunun gündeminde yerini korurken, Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar yakından takip ediliyor. Yeni düzenleme ile af ya da infaz indirimi olup olmayacağı en çok merak edilen başlıklar arasında bulunurken, Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni yargı paketine ilişkin açıklamalar yaptı. Yargılamaların hızlandırılması, personel takviyesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımların öne çıktığı süreçte, gözler 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, TBMM'den geçti mi sorularına çevrildi.

12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği kamuoyu tarafından araştırılıyor. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında 11. Yargı Paketi'nde yürürlüğe girmesinin ardından yeni yargı paketi için harekete geçilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in taslağın geri çekilerek yeniden ele alındığını açıklamasının ardından, gözler paketin son haline ve Meclis’e sunulacağı tarihe çevrilmiş durumda.

12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

12. Yargı Paketi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmadı. Mart ayı içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifin, yapılan çalışmalar nedeniyle ertelendiği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim." ifadelerini kullandı.

12. Yargı Paketi son durum!

ADALET BAKANLIĞI 12. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonra 12. Yargı Paketi taslağını geri çektiklerini ve yeniden çalıştıklarını açıkladı. Gürlek, özellikle yargıya duyulan güvenin artırılması ve uzun yargılama sürelerinin kısaltılması hedefiyle yeni düzenlemeler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

Bakanlığın gündeminde en dikkat çeken konulardan biri ise dosya yoğunluğu. Türkiye genelinde yaklaşık 12,5 milyon dosyanın bulunduğu belirtilirken, bu yükün azaltılması için alternatif çözüm yollarının güçlendirilmesi planlanıyor. Uzlaştırma ve arabuluculuk sistemlerinin kapsamının genişletilmesi de bu hedef doğrultusunda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

12. Yargı Paketi son durum!

YENİ YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Bakan Gürlek açıklamasında 12. Yargı Paketi'nin içeriğine de değindi.

" 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.

Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

12. Yargı Paketi son durum!

Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.

Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.

