Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, son günlerde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu,yürütülen çalışmalar sonucunda olayın aydınlatılmasını sağladı. Peki, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu kimdir?

Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976 tarihinde Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde, liseyi Özel Antalya Koleji’nde okudu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2001 yılında bitirdi. Yaklaşık 13 yıl avukatlık yaptıktan sonra savcılığa geçti.

İlk olarak İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı; bir sonraki görev yeri Denizli Çameli Adliyesi oldu.

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ebru Cansu, 2024'te Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Türkiye'deki 3 kadın başsavcıdan biri olan Ebru Cansu, Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasıyla bizzat ilgilendi. Doku ailesiyle görüşen Cansu, "Bir başsavcıdan önce ben bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan benim de kızım. Ben bu yola başımı koyarım, Gülistan'a ne olduğunu bulacağım" sözünü verdi.

Soruşturmayı baştan ele alma kararı alan Cansu, özel bir ekip oluşturdu. Doku’nun kaybolmadan önceki süreci ve kaybolduğu güne ilişkin il genelindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını toplatarak detaylı inceleme başlattı. Yaklaşık 700 saatlik görüntüyü bizzat izleyen Cansu, yürütülen çalışmalar sonucunda olayın aydınlatılmasını sağladı.

