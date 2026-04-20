Ünlü şarkıcı Murat Boz, Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında Doku ailesine desteğini, bir paylaşımla duyurdu.

Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesi yavaş yavaş aralanırken, sanat camiası da bu olaya sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı Murat Boz, yaptığı paylaşımla Doku ailesine destek verdi.

“ADIN BİR BEKLEYİŞİN ADI”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Murat Boz “Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Unutmadık. Unutmayacağız” dedi.

“UNUTMAYACAĞIZ”

Boz’un paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı;

Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız.

NELER OLMUŞTU?

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kayboldu. Genç kızın hiçbir izine rastlanmadı. 7 yıl boyunca gelişme yaşanmayan soruşturmada 7 ilde operasyon düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İntihar değil “kasten öldürme” şüphesiyle yürütülen soruşturma devam ederken, şüpheliler Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

Dosyaya gizli tanığın ifadesi girdi. Geçen yıl JASAT'a ulaşan gizli tanık, Gülistan Doku'nun olay günü köprü civarından alınarak öldürüldüğünü, cesedinin yerinin de bulunmaması için birden fazla kez değiştirildiğini, cesetle birlikte bir sırt çantası ve silahın da gömülüp sonra çıkarıldığını iddia etti.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, Gülistan’ın Instagram hesabına yeniden erişim sağladı. Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi. Aynı gece SİM kart takılarak WhatsApp’a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Özdemir adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan isimler şöyle;

Sıra İsim Soyisim Açıklama 1 Mustafa Türkay Sonel Tuncay Sonel'in oğlu 2 Gökhan Ertok Eski polis, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia ediliyor 3 Erdoğan Elaldı Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı 4 Celal Altaş 5 Nurşen Arıkan 6 Ferhat Hanedan Güven 7 Zeinal Abakarov Doku'nun erkek arkadaşı 8 Cemile Yücer 9 Engin Yücer 10 Şükrü Eroğlu Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisi

Kimler serbest kaldı?

Kişi Görevi Uğurcan A. Belirtilmemiş Savaş G. Munzur Üniversitesi güvenlik kameralarından sorumlu Süleyman Ö. Munzur Üniversitesi güvenlik kameralarından sorumlu

