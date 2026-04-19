Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışında Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri ittifaklara dikkat çekerek Atina ve Rum yönetimine seslendi. Bakan Fidan, "Kimse bize güvence vermedi, bu ittifakların hedefi Türkiye'dir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında yürütülen yoğun diplomasi trafiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Forumda 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakanın ağırlandığını yazan Fidan, uluslararası gündemi şekillendirecek kritik görüşmelere ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Atina ve Rum yönetimine soğuk duş: "İstedikleri kadar saklasınlar, Hedefleri Türkiye!"

GAZZE İÇİN ORTAK İRADE: ALTI ÜLKE TEK PLAN

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, forum marjında gerçekleştirilen özel toplantıların detaylarını şöyle aktardı:

"Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz dörtlü toplantıda bölgemizde barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldık. Bölgemizin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla atacağımız somut adımları tespit ettik. 6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda ise Gazze Barış Planı’nın safahatını ele aldık. Sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik birlikte hayata geçireceğimiz ortak planlamaları ele aldık."

"BÖLGESEL KRİZLERİ ANCAK BÖLGE AKTÖRLERİ ÇÖZER"

Forumun fikri zemininde geleceğin diplomatik mimarisinin tartışıldığını kaydeden Fidan, öne çıkan ana fikri şu şekilde paylaştı:

"Oturumlarımızda bölgesel krizlerin ancak o coğrafyanın kendi dinamikleriyle ve bölgesel aktörlerin etkin katılımıyla çözüme kavuşturulacağı fikri belirgin biçimde öne çıktı. Korumacılığın yükseldiği bir çağda yatırımların, serbest ticaretin ve bağlantısallık projelerinin istikrara yapacağı katkıyı tekrar tekrar vurgulama imkanı oldu. Jeokonominin yeniden tanımlandığı günümüzde küresel ve ulusal öncelikler arasındaki dengenin nasıl kurulacağı etraflıca ele alındı."

AFRİKA VE YENİ NESİL DİPLOMASİ

Afrika kıtasına bu yıl özel bir önem verdiklerini dile getiren Bakan Fidan, diplomasinin kapsamını genişlettiklerini ifade etti:

"Geleceğin dünyasına şekil verecek olan yapay zekanın jeopolitiği, kritik mineraller üzerinden yürütülen stratejik rekabet ve küresel enerji haritasının yeniden çizilmesi konuları da bu seneki forumda panellerimizde tartışıldı. COP31’e giden süreç bağlamında gıda güvenliğinin önemiyle kuraklık ve iklim değişikliğine karşı atılacak adımların jeopolitik gerilimlere kurban edilmemesi gerektiğinin altını çizdik. Yarını tasarlamak teması altında icra ettiğimiz forumumuzda yarının gerçek sahiplerini de ihmal etmedik."

"DIŞARIDAN KURTARICI BEKLEME DEVRİ BİTTİ"

Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Fidan, özellikle bölgedeki dörtlü ittifak ve Gazze Barış Planı üzerine kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail basınında yer alan "radikal Sünni ittifakı" yakıştırmalarına tepki gösteren Fidan, bölgenin geleceğinin ancak bölge aktörleriyle şekilleneceğini iletti.

"BÖLGE POTANSİYELİNİ KULLANAMIYOR"

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki görüşme trafiğinin amacını açıklayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dört ülkenin bölgesel sahiplenmeyi gerektiren bütün konuları ama bütün konuları ele alarak sahici, gerçekçi uygulanabilir bir gündemle yoluna devam etmesi hedefleniyor. Bizim rasyonel bir tespitimiz var; bu bölge olması gereken işbirliği imkanlarını kullanmadığı için kendi potansiyelini hayata geçiremiyor. Liderlerimizin iradesini ekonomi, teknoloji, sağlık ve savunma gibi birçok alanda hayata geçiriyoruz."

"İSRAİL GİBİ RASTGELE İTTİFAKLAR KURMUYORUZ"

İsrail’den gelen eleştirilere doğrudan cevap veren Bakan Fidan, bölgedeki kutuplaşmaya dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Biz İsrail gibi değiliz. Onlar Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir araya gelip bölgedeki Müslüman ülkelere karşı rastgele bir ittifak kurdular. Biz onların yaptığını yapmıyoruz. Biz bölgemizdeki çatışmaları nasıl söndürürüz, istikrarı nasıl hayata geçiririz, onun arayışı içerisindeyiz. Eğer dışarıdan yardım beklemeye, kurtarıcı beklemeye bu bölge devam ederse, bu sorunlarla eninde sonunda baş başa kalmaya devam edecek."

GAZZE BARIŞ PLANI MASADA

Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Fidan, Trump ile yapılan görüşmelere ve sonrasındaki sürece değindi:

"Gazze Barış Planı’nın başlangıcına sebep olan grup, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sayın Trump’la bir araya gelmişti. Buradan çıkan irade ile Gazze Barış Kurulu gibi mekanizmalar hayata geçirilmeye başlandı. Şimdi bu kurucu ruhu oluşturan ülkelerle tekrar bir araya geldik. Gazze soykırımını durdurmaya ve tersine çevirmeye yönelik çalışmalarımız nerede, alınan kararlar bizi nereye getirdi? Bununla ilgili çok detaylı tartışmaları ele aldık."

"UMUT VE ÇÖZÜM ZEMİNİ"

Forumun genel atmosferini de değerlendiren Fidan, Antalya'nın küresel bir merkeze dönüştüğünü yazdı:

"Diyaloğun yerini kutuplaşmanın almaya başladığı böylesine çetin bir dönemde, Antalya Diplomasi Forumu dünyada işine az rastlanır bir umut, diyalog ve çözüm zeminine dönüşmüştür. Türkiye olarak dış politikamızı dar çerçevelere hapsolmadan, diplomasiyi barışın anahtarı olarak gören bir anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz."

İRAN-ABD ATEŞKESİNDE : "İKİ HAFTA YETMEZ, UZATMA ŞART"

İran ile ABD arasında Pakistan’ın ara buluculuğunda süren müzakereleri yakından takip ettiklerini yazan Bakan Fidan, gelinen noktayı şu sözlerle özetledi:

"Görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiği ortada. Her iki tarafta da ciddi bir niyet ve görüşmeleri devam ettirme iradesi var. Mevcut ateşkesten sadece taraflar değil, bütün dünya rahatlamış durumda. Ancak en başta da söylemiştik; iki haftalık süre bu kadar kapsamlı bir dosya için yeterli değil. Bütün konuların iki haftada çözülmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla yeni bir uzatmaya ihtiyaç var. Bu konuda iyimserim ancak çok kritik bir-iki başlıkta hala görüş farklılıkları devam ediyor."

"KİMSE YENİ BİR SAVAŞ İSTEMİYOR"

Önümüzdeki hafta dolacak olan ateşkes süresine dikkat çeken Fidan, bölgedeki savaş endişesine dair şunları ekledi:

"Ateşkesin sona ermesiyle beraber tekrar yeni bir savaşın başlamasını kimse istemiyor. Forumda buluştuğumuz doğudan batıya tüm aktörler, savaşın tekrar başlamaması için endişelerini bize iletiyor. Umudumuz, dünya kamuoyunun baskısıyla ateşkesin uzatılması ve çözülemeyen başlıkların bu sürede halledilmesidir. Pakistan tarafıyla da 'bir sonraki adım ne olmalı' kapsamında önemli bir görüşme yaptım."

İSTANBUL SÜRECİ YENİDEN Mİ? UKRAYNA VE RUSYA'DAN "YEŞİL IŞIK"

Forumun bir diğer önemli gündem maddesi ise Rusya ve Ukrayna tarafının İstanbul’daki müzakere zeminine bakışı oldu. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiga’nın açıklamalarını şu şekilde değerlendirdi:

"Antalya Diplomasi Forumu, hem Rusya hem Ukrayna Dışişleri Bakanlarının katıldığı tek platform olma özelliğini koruyor. Türkiye’nin tarafları bir araya getirme tecrübesi malum. Hem Lavrov hem de Sibiga, İstanbul sürecine olumlu baktıklarına dair burada açıklamalarda bulundular. Biz tarafların bu konudaki pozisyonlarını ve görüşme niyetlerini titizlikle takip etmeye devam ediyoruz."

"İRAN-ABD GERİLİMİ GAZZE VE UKRAYNA’YI UNUTTURMASIN"

Dünya kamuoyunun dikkatinin İran ve ABD arasındaki gerilime kaymasından duyduğu endişeyi dile getiren Bakan Fidan, bu durumun bir "stratejik körlüğe" yol açmaması gerektiğini açıkladı:

"İran-Amerika müzakereleri devam ederken, bu durum Ukrayna’daki barış çabalarını ve Gazze’deki barış planını birdenbire unutturdu. Dünya kamuoyunun ilgisi bu yöne kayınca buralarda aksamalarla karşılaşmayı stratejik bir endişeyle karşılıyoruz. Kapasitemiz var, dikkatimizi dağıtmamalıyız. Ukrayna ve Gazze meseleleri hayati önemini koruyor."

"VASAL DEĞİL ORTAK": AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞINDA SONA DOĞRU

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen noktayı "model bir diplomasi" olarak niteleyen Fidan, Washington’daki son gelişmelere değindi:

"Güney Kafkasya'da barışın temini için ciddi bir çabamız var. Washington'da yapılan törenle barış anlaşmasına paraflar konuldu; nihai imza için sadece bir-iki adım kaldı. İki tarafın da samimi olduğunu görüyoruz. Azerbaycan’ın yapacağı barış, bölge halkları için fevkalade önemli bir istikrar kapısı açacak."

LÜBNAN’DA "OLDU BİTTİ" TEHLİKESİ: İSRAİL FIRSAT KOLLUYOR!

İsrail’in Lübnan’daki işgal politikalarını sert bir dille eleştiren Fidan, İran-ABD arasındaki diplomatik trafiğin İsrail tarafından bir "maske" olarak kullanıldığına değindi:

"Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Bir milyondan fazla insan evinden oldu. İsrail, Gazze’deki işgal politikalarını burada da uygulamaya başladı. İran-Amerika müzakereleri bu durumu gölgede bırakmış gibi gözüküyor; İsrail bu fırsattan istifa ederek bölgede bir oldu bittiye neden olmaya çalışıyor. Buna müsaade edilmemesi lazım."

EGE VE DOĞU AKDENİZ’DE SERT RÜZGAR: "BİZE GÜVENCE VERİLMEDİ"

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki askeri ittifaka dair gelen bir soruyu cevaplayan Fidan, bölgedeki askeri kamplaşmanın hedefinde Türkiye olduğunu şöyle açıkladı:

"İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin bir araya gelip askeri ittifak kurması, somut birlikler oluşturmasının tehdit önceliği belli; o da Türkiye’dir. Kimse bize bu ittifaklar kurulurken 'Size karşı yapmıyoruz' diye bir güvence vermedi. Aksine liderlerin o törenlerde yaptıkları beyanlar bu ittifakın ruhunu ve neden yapıldığını açıkça ortaya koyuyor. Bizim tepkimiz bu gerçekler üzerine kuruludur.

"İSRAİL İLE KURULAN İTTİFAKIN HEDEFİ BELLİ"

Bu ittifak kurulurken İsrail Başbakanı’nın yanlarındayken söylediği sözler ortada; kimse bize 'Size karşı yapmıyoruz' demedi.

Yunanistan bunu başka türlü anlatabilir, saklayabilir ama ortada realiteler var. İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikasından hareketle kurulan bu askeri ittifaka, bölgedeki zayıf ülkeler de büyük bir endişeyle bakıyor. Türkiye kendisini koruyacak niteliktedir ama bu durum sadece bizim sıkıntımız değil, tüm bölge ülkeleri 'neler oluyor' diye soru soruyor."

"DÜNYANIN BAŞINA BELA OLMUŞ BİR HÜKÜMET VAR"

Gazze’deki soykırımın ve İsrail yayılmacılığının bir sonraki hedefinin Türkiye olup olmayacağına dair gelen bir soruyu cevaplayan Fidan, mevcut İsrail yönetimini hedef aldı:

"İsrail’in Gazze’yi insansızlaştırma politikası değişmedi, bunu herkes biliyor. İsrail yayılmacılığı artık sadece bölgenin değil, dünyanın bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Karşımızda sürekli uluslararası krizleri tetikleyen, irrasyonel ve fundamentalist bir hükümet var. Dünyanın başına bela olmuş durumdalar. Bu sadece Türkiye’nin ya da bölgenin değil, tüm dünyanın sorunudur.

"İSRAİL YAYILMACILIĞI DURDURULMALI"

İsrail’in bu yayılmacılığına artık kimse bahane bulabilecek durumda değil, bu durum sürdürülebilir de değil. Antalya Diplomasi Forumu’nda da görüldüğü üzere, diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak bu yayılmacılığı engellemek için ciddi bir çaba ortaya koyuyoruz. Süreç içerisinde bu konuda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum çünkü tüm aktörler aynı endişeyi taşıyor."

"BARIŞIN NİMETLERİ KAPIDA"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan-Ermenistan hattında barışa "çok yakın" olduklarını duyururken, Zengezur Koridoru'nun bölge ekonomisi için hayati öneminden bahsetti:

"Anlaşma inşallah hayata geçer ve şu ana kadar ortaya konmuş çabaların tamamlandığını görürüz. Nihai imza ile beraber Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesinin; ekonomik, ticari ve enerji güvenliği konusunda çok ciddi sonuçları olacağını öngörüyoruz. Özellikle Orta Koridor'un hayata geçmesi için Güney Kafkasya'nın istikrarı şart. Türkiye'nin bölgedeki bağlantısallığını güçlendirmesi açısından Zengezur Koridoru fevkalade önemli. Bu konuda Avrupa Birliği ile yakın çalışmalarımız var; barış imzalanınca bölge büyük bir olumlu gelişme görecek."

AFRİKA RADARI: SOMALİ, SUDAN VE KONGO MASADA

Türkiye'nin Afrika’daki güvenlik ve terörle mücadele stratejisini de anlatan Fidan, metodolojik bir yol izlediklerini yazdı:

"Afrika hiçbir zaman radarımızdan çıkmadı. Somali’de terörle mücadele sürecine desteğimiz sürüyor, Nijerya ile iş birliğimizi ilerleteceğiz. Somali ve Etiyopya arasında yürüttüğümüz ara buluculuk fevkalade önemliydi. Libya’nın bütünleşmesi ve Sudan’daki iç savaşın durdurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Ruanda ve Kongo arasındaki sorunları da yakından gözlemliyoruz. Tecrübelerimizi herkesin menfaatine kullanmaya devam edeceğiz."

KRİTİK TARİH SALI! LÜBNAN VE İRAN-ABD ATEŞKESİNDE SON VİRAJ

Gözlerin çevrildiği 10 günlük Lübnan ateşkesi ve Salı günü dolacak olan İran-ABD ateşkesine dair gelen soruyu cevaplayan Fidan, sürece dair şunları ekledi:

"İran ile ABD arasındaki ateşkes Salı günü bitiyor, Lübnan’daki 10 günlük süre de genel ateşkesin bir parçası olarak müzakerelere imkan tanıması için ortaya kondu. Lübnan’daki işgalin ve ölümlerin devam etmesi İran tarafından ateşkesin ihlali olarak görülmüştü. Şimdi tarafların devreye girmesiyle bu ek süre sağlandı. Bütün dünya kamuoyu müzakerelerin devam etmesini istiyor, çok ciddi bir irade ve baskı var. Kimse savaşın tekrar başlamasını istemiyor."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası