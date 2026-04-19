İngiliz Financial Times gazetesi, Hürmüz’deki kaosa karşı tek kurtuluşun Türkiye üzerinden geçen "Orta Koridor" ve "Trump Rotası" (TRIPP) olduğunu yazdı.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) Türkiye’nin stratejik yükselişini mercek altına aldı.

"32 yıldır kapalı olan Ermenistan sınırının açılması ve Trump destekli "Orta Koridor" projesiyle Türkiye, küresel ticaretin yeni kalbi olmaya hazırlanıyor." denilen analizde Hürmüz'e karşı Trump Rotası projesinde Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekildi.

Dünya ekonomisinin rotası Türkiye'ye kırılıyor! İngiliz basını yazdı: Hürmüz'e en güçlü alternatif Ankara'nın onayına bağlı

ALİCAN SINIR KAPISI AÇILACAK MI?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından doğu-batı hava trafiği, Güney Kafkasya üzerindeki dar bir koridora sıkışmak zorunda kalmıştı.

FT'nin haberine göre Ankara, 32 yıldır kapalı olan Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nı yeniden açmak için düğmeye bastı. Bölgedeki teknik hazırlıkların başladığını yazan gazete, bir Türk sınır muhafızının "Sınırın ne zaman açılacağını bilmiyoruz ama herkes yakında olacağını düşünüyor" sözlerine yer verdi.

TRUMP DESTEKLİ "TRIPP" ROTASI DEVREYE GİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği ve "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) olarak adlandırılan proje, Türkiye'nin yeni dönemdeki en büyük kozlarından biri. Financial Times, Trump'ın bu projeyi "Benim için büyük bir onur" diyerek desteklediğini hatırlatırken, projenin Hürmüz Boğazı gibi riskli deniz geçişlerine karşı en güçlü kara alternatifi olduğundan bahsetti.

DENİZDE 40 GÜN KARADA 15 GÜN

Türkiye’nin Orta Koridor hamlesi, lojistikte devrim niteliğinde bir hız vaat ediyor. Yazar, "Avrupa-Asya ticaretinin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor ve en kısa yolculuk 40 gün sürüyor. Orta Koridor ise bu süreyi 12 ila 15 güne düşürebilir" değerlendirmesinde bulundu. Ticaret hacminin yıllık 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkabileceği öngürülüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ: "OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR"

Türkiye'nin vizyonuna Avrupa kanadından da destek geldi. Financial Times, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un Türkiye'yi "kritik bir ortak" olarak gördüğünü yazdı. Kos, Orta Koridor’un genişletilmesini "oyunun kurallarını değiştiren bir adım" olarak nitelendirirken, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Alternatif rotalar geliştirmek artık bir zorunluluk" sözleri de haberde yer buldu.

ENERJİDE GÜVENLİ LİMAN: TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye bir istikrar adası ve güvenli bir liman olarak öne çıkıyor" sözlerini hatırlatan gazete, Ankara’nın sadece ticaretin değil, enerjinin de anahtarı olduğunu yineledi.

ORTA KORİDOR NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz krizine ek olarak; Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'den geçen denizcilik rotasının Yemen'deki İran bağlantılı Husi milisleri tarafından sekteye uğratıldığı ve Güney Afrika'daki Ümit Burnu çevresinden geçen alternatif rotanın Asya-Avrupa güzergahına 10 günden fazla zaman eklediği göz önünde bulundurulduğunda Orta Koridor, Avrupa ile Çin'i bağlayan en kısa güzergâh olarak öne çıkıyor.

Avrupa ile Çin arasındaki en kısa coğrafi rota olan Orta Koridor, Orta Asya'dan Avrupa'ya kritik mineraller ve enerji ürünleri taşıyor. Hem Avrupa Birliği hem de Çin, bu rota üzerindeki limanları, demiryollarını ve karayollarını iyileştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım sözü vermişti.

Koridor, Çin'den başlayıp Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru ilerliyor.

Azerbaycan'ın Transit Yük Taşımacılığı Koordinasyon Konseyi'ne göre koridorda taşımacılık süresi 12 ile 18 gün arasında değişiyor.

Tarımdan sanayiye kadar birçok ürünün taşındığı rotada demiryolu ve denizyolu kullanılıyor.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru Derneği Yönetim Kurulu da Kazakistan başkanlığında Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere altı ülkenin demiryolu ve denizyolu kurumlarından oluşuyor.

