Milyonlarca emekli için heyecanlı bekleyiş sürerken, Temmuz ayında yapılacak zam oranına dair sis perdesi aralanmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart ayı verileriyle birlikte üç aylık enflasyon farkı netleşti. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,04’lük zammı şimdiden garantilemiş durumda.

Gözler şimdi Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişken, en güçlü ipucu Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ Merkez Bankası’nın son raporundaki projeksiyonlara göre, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında yüde 1,82 ve Haziran ayında yüzde 1,52’lik bir enflasyon bekleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon farkı %17 seviyesine ulaşacak. Bu durum, Temmuz ayında yapılacak maaş artışının doğrudan bu oranda gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Show Haber'in haberine göre ise, ekonomistlerin beklentileri yüzde 15 ile yüzde 17 bandında yoğunlaşıyor. Her ayın verisi eklendikçe netleşen bu tablo, emeklinin refah payı hariç cebine girecek kesin rakamı belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ ROTA: 23.400 TL Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 20.000 TL olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın yüzde 17’lik tahmini baz alındığında, Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte en düşük emekli maaşının 23.400 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Bazı piyasa beklentileri ise 6 aylık enflasyonun yüzde 16 civarında kalması durumunda rakamın 23.200 TL bandında olabileceğine işaret ediyor.

