Northeast Çin’deki Liaoning eyaletine bağlı bir köyde, hayatını kaybeden yetmişli yaşlardaki “lüks araç koleksiyoncusu” için düzenlenen cenaze töreni, sıra dışı bir uygulama nedeniyle tepki topladı. Cenazede, ölen kişinin çocukları tarafından gerçek bir Mercedes-Benz aracının mezara gömülmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Çin’de düzenlenen bir cenaze töreninde, yetmişli yaşlarındaki bir lüks araç koleksiyoncusu için gerçek bir Mercedes-Benz’in mezara gömülmesi ve ardından katılımcılara para dağıtılması büyük yankı uyandırdı.

9 Nisan’da gerçekleşen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, köylülerin cenaze için toplandığı, mezarın yanında bir ekskavatör yardımıyla aracın kaldırıldığı görüldü.

PLAKASI DİKKAT ÇEKTİ

South China Morning Post'un haberine göre; siyah renkli Mercedes-Benz S450L model aracın 1,1 milyon yuan (yaklaşık 5,5 milyon TL) değerinde olduğu, üzerindeki “8888” plakasının ise Çin kültüründe zenginliği simgelediği belirtildi.

CENAZEDE PARA DA DAĞITTILAR

Görüntülerde aracın kırmızı bir örtüyle kaplandığı, aynalarına kırmızı kurdeleler bağlandığı ve ardından köylülerin yardımıyla mezara indirildiği anlar yer aldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, aile daha sonra köylülere bir yemek düzenleyerek katılanlara kişi başı 500 yuan (yaklaşık 70 dolar) kırmızı zarf dağıttı.

GÖRENLER ‘SERVET’ GÖSTERİSİ DEDİ

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken bazı kullanıcılar bunun “servet gösterisi” olduğunu savunurken, bazıları ise aileyi “bağlılık duygusuyla hareket etmekle” savundu.

ÇEVRE İÇİN RİSKİ OLUŞTURUYOR

Öte yandan uzmanlar, işlenmemiş bir aracın gömülmesinin toprak ve yeraltı suyu için ciddi çevresel risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Pekin merkezli hukuk bürosundan Wang Peng, aracın uygun şekilde hurdaya ayrılmamasının idari yaptırımlara yol açabileceğini, plakanın sahte olması durumunda ise gözaltı dahil daha ağır cezaların gündeme gelebileceğini belirtti.

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından yerel yetkililer devreye girerek aileyi “batıl inanç gerekçesiyle yasa dışı gömme işlemi” nedeniyle uyardı. Ailenin, kamuoyundan özür dilediği ve mezarın açılması, alanın temizlenmesi ile çevresel zararların giderilmesi masraflarını karşılamak zorunda kalabileceği bildirildi.

Olay, Çin sosyal medyasında milyonlarca etkileşim alırken, birçok kullanıcı “ölüye gösterilen bu sembolik lüksün çevreye verilen zararı gölgede bıraktığını” ifade etti.

ÇİN’DE CENAZE GELENEKLERİ

Çin’de cenaze törenlerinde aileler tütsü ve mum yakabilir. Mumlar çoğunlukla bambu ya da pirinç kağıdından, para şeklinde hazırlanır, ayrıca kişinin öteki dünyada ihtiyaç duyacağı düşünülerek kağıttan ev, araba ve çeşitli eşyalar da yapılabilir. Tütsü ve mumlar, mezar ziyaretlerinde de yeniden yakılabilir.

