Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in soruşturmanın o dönemki bir numaraları şüphelisi ve Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynel Abakarov ile ailesini 3 ay Antalya Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde sakladığı ortaya çıktı. Abakarov'un üvey babası olan ve Tunceli'de polis olarak görev yapan Engin Yücer'in tayininin de Vali Tuncay Sonel'in talimatı ile Antalya'ya verildiği belirtildi.

Uzun yılların ardından yeniden açılan kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasının aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, soruşturmadaki son gelişmeleri ve Gülistan'ın eski sevgilisi Zeynel Abakarov babası, aynı zamanda o dönem Tunceli'de polis olan Engin Yücer'in ifadesini aktardı.

Vali Sonel, Zeynel Abakarov ile ailesini otelde aylarca sakladı! Gülistan Doku soruşturmasında organize kötülük

VALİ SONEL, ZEYNEL VE AİLESİNİ SAKLADI!

Atik, oğlu Mustafa Türkay Sonel soruşturmada baş şüpheli olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Doku soruşturmasında adı geçenleri koruma altına aldığını belirtti.

Gülistan'ın eski sevgilisi olan Zeynel Abakarov babası, aynı zamanda o dönem Tunceli'de polis olan Engin Yücer'in savcılık ifadesine dikkat çeken Atik, Gülistan kaybolduktan sonra soruşturmada dönemin bir numaralı şüphelisi olan Zeynel Abakarov'un Antalya'da bir otelde 3 ay saklandığını dile getirdi.

Fatih Atik "Eski sevgili Zeynel’in üvey babası Engin Yücer’in olaydan hemen sonra tayinini çıkartıp, Antalya’ya yerleştiriyorlar. Zeynel’i getirtip bunları hep birlikte Antalya’ya gidiyorlar. Polis Gülistan’ı ararken o zaman 1 numaralı şüpheli olarak görülen Zeynel’i vali saklıyor" ifadelerini kullandı.

Zeynel Abakarov

YÜCER'İN TAYİNİNİ DE VALİ ALDIRDI

Abakarov'un üvey babası polis Engin Yücer'in tayininin de Vali Sonel'in talimatı ile Antalya'ya alındığı, Zeynel'in annesinin de aynı şekilde otele yerleştirildiği vurgulandı.

Tuncay Sonel

YURT DIŞINDAN GETİRDİ, TESLİM ETMEYEREK SAKLADI

Vali Sonel'in soruşturmanın başladığı süreçte yurt dışına çıkan Zeynel'i getirttiğine dikkat çeken Atik, "Gülistan’ın eski sevgilisi yurt dışına gidiyor. Oradan getirtiliyor. Direkt Antalya’ya indiriliyor. Antalya’da 5 yıldızlı otelde 3 ay saklanıyorlar. Otelden adım atmasına müsaade etmiyorlar. Hepsi ifadelerde var. Zeynel uçaktan indiğinde, VIP geçişten alarak Antalya Havalimanı şubesine getirmişler. Polis ekibi alarak 5 yıldızlı otele götürerek kayıtları da yapılmadan 3 ay konaklatmışlar" dedi.

OTELE YERLEŞTİREN EMNİYET MÜDÜRÜ

Aileyi, Vali Sonel'in talimatı ile otele yerleştirenin dönemin Antalya Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen Atik "İşin içine o dönemdeki Antalya Emniyeti bile girmiş. Engin Yücer, Zeynel ve annesi Antalya’da valiliğin talimatıyla otelde saklanıyorlar. Valinin talimatıyla polisler öncülük ederek bütün aileyi Antalya Belek’teki otele yerleştirmiş. Engin, Zeynel ve annesini otele yerleştiren Antalya Emniyet Müdürü" sözlerine yer verdi.

