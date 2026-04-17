İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde, iki ay önce boşandığı eşinin yanında başka bir adamı gören şahıs ve beraberindeki genç, o kişiye bıçakla saldırdı. Vatandaşların araya girdiği ve güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilen olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırı sonucu yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı ve bıçaklı saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

