Galatasaraylı Lucas Torreira, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından derbi hakkında konuştu.

"DEPLASMANDA BU TÜR MAÇLAR ZORLU OLUYOR"

Zorlu bir mücadeleden önemli bir galibiyetle ayrıldıklarını belirten Torreira, "Son maçta canımız yanmıştı. Önemli bir avantajımız vardı. Rakibimizin hemen arkamızda olduğunu bildiğimiz için farkı korumak istiyorduk. Hafta boyunca iyi çalıştık. Taraftarımız bizi ziyaret etti, bu çok önemliydi. Farklı bir imaj sergiledik sonrasında. Son dakikalarda zorlanmamız normal. Deplasmanda bu tür maçlar zorlu oluyor. Deplasmanda 3 puan önemli. Şimdi kupa maçına bakıyoruz." diye konuştu.

"ONLAR DAHA STRESLİ GELEBİLİR"

Ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmalarla ilgili açıklama yapan Torreira, "Kupa önemli maçlardan bir tanesi. İçeride oynayacak olmamız pozitif bir faktör. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın izleyeceği bir derbi olacak sonrasında. 4 puan farkla çıkacağız o maça. Biz daha rahat taraf olabiliriz derbide. Kazanmak zorundayız. Onlar daha stresli gelebilir. Biz çok önemli maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

