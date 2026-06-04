Yükselen altın fiyatları Van’da düğün sahiplerinin rotasını imitasyon takılara çevirdi. Orijinal altınlara göre daha geniş ürün yelpazesi olan takıların fiyat aralıkları ise 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL aralığında değişiyor. İmitasyon takılar kentin gözdesi haline geldi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrasında yaklaşan düğünler, ‘Ne takacağım?’ diye düşündürürken, Van’da düğünlerin yeni tercihi şaşırttı. Vatandaşlar, düğün sezonlarının yaklaşması ile beraber takı alışverişinde imitasyon sektörüne yöneldi.

20 bin liraya milyonluk görünüm! Altın takı rotası değişti: Düğünlerin yeni tercihi imitasyon!

TALEP ARTTI

Bölge genelinde yaygın olan gösterişli düğün kültürü kapsamında "altın kaplama" ve "imitasyon" ürünlere olan talep arttı. Kuyumculardaki set fiyatları milyon liralara ulaşırken, imitasyon takıların fiyatları ise 10 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Düğün sahiplerinin bütçelerine uygun bir alternatif oluşturan imitasyon takılar kentin gözdesi haline geldi.

20 bin liraya milyonluk görünüm! Altın takı rotası değişti: Düğünlerin yeni tercihi imitasyon!

“BÖLGEMİZ TAKI KÜLTÜRÜYLE MEŞHUR”

İmitasyon takıların artık başlı başına bir sektör haline geldiğini belirten esnaf Azat Kaya, şunları söyledi:

Altın fiyatları düşüş yaşasa da halen oldukça yüksek ve erişilmesi zor seviyelerde. Bölgemiz, düğünleri ve takı kültürüyle meşhur. Ancak bu kültür, gençlerimiz üzerinde bazen baskı oluşturabiliyordu. İmitasyon ve altın kaplama takılar, hem bu baskıyı hafifletiyor hem de gelir dengesizliğini bir nebze olsun gidererek evlenecek gençlere ulaşılabilir seçenekler sunuyor.

20 bin liraya milyonluk görünüm! Altın takı rotası değişti: Düğünlerin yeni tercihi imitasyon!

DAHA ÇOK ÇEŞİDİ VAR

Kaya, imitasyon sektörünün model çeşitliliği bakımından kuyumculuktan daha geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi.

“20 BİN TL GİBİ RAKAMLAR”

Kaya, şöyle konuştu:

Kuyumcularda benzer setlerin fiyatları milyonları bulabilirken, biz imitasyon sektöründe 10 bin, 15 bin veya 20 bin TL gibi rakamlarla bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Yani 2-3 milyon liralık bir görünümü, çok daha ulaşılabilir bütçelerle gençlere sunabiliyoruz. Kuyumculukta sınırlı sayıda model bulunurken, biz 15-20 farklı tasarım ortaya koyabiliyoruz.

20 bin liraya milyonluk görünüm! Altın takı rotası değişti: Düğünlerin yeni tercihi imitasyon!

KALİTEDE 2 KATEGORİ

Sürekli yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kaya “Ürün kalitesinde ise ’lak kaplama’ ve ’altın kaplama’ gibi teknik detaylar büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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