Batman'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, bisikletini vermek istemeyen 13 yaşındaki çocuk ayağından bıçaklandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, Batman merkez Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Y.B., akşam saatlerinde bisikletiyle mahallede gezdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından durduruldu.

ŞÜPHELİLER REDDEDİLİNCE BIÇAKLADI

Şüpheliler, küçük çocuktan bisikletini kendilerine vermesini istedi. Bisikletini vermeyi reddeden Y.B., çıkan tartışmada ayağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahalle ortasında dehşet: 13 yaşındaki çocuk bisikleti için bıçaklandı

AMCASINDAN TEPKİ

Hastane önünde konuşan amca İdris B., "Yeğenim akşam saatlerinde evden çıkıp evlerinin önünde bisikletle gezerken birileri önüne çıkarak bisikletini istiyor. Vermeyince de ayağından bıçaklıyorlar. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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