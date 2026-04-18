Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçın hakem kararlarını eleştiren ve iyi hakem performanslarını özlediklerini kaydeden Okan Buruk, "Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik" diye konuştu. Derbi maçına da değinen Buruk, "Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil." dedi.

"GERÇEKTEN İYİ HAKEMLERİ ÖZLEDİK"

Hakem kararlarını eleştiren Okan Buruk, "Gözlemci Halis hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar, farklı başkanlar, farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik. Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!" diye konuştu.

"BU 3. GOLÜMÜZ İPTAL EDİLEN"

İptal edilen gollerine ilişkin konuşan Buruk, "Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen. Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor." dedi.

"ALEYHİME ÇOK FAZLA HATA VAR"

Ligde Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Yine derbi var. Bundan önceki performanslar mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Herkes hakemle ilgili bir şey olmasın ama herkes canının yanmamasını istiyor. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil. Gördüklerini çalsınlar. Herkes bunu istiyor. 'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, sen şikayet ediyorsun' diyorlar ama herkesin aleyhine hata yapıyorlar. Kazanıp kazanmama üzerinden yorumlamamak lazım. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum." ifadelerini kullandı.

