Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"

Çok basit ve erken goller yediklerini kaydeden Demirel, "Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine ikinci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık. Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız." diye konuştu.

"KUPA MAÇINDA FARKLI KADRO OLUR"

Galatasaray ile yapacakları kupa maçına ilişkin de konuşan Volkan Demirel, "Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası