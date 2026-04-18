Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde oyuncular Matej Hanousek ve Mbaye Niang, karşılaşmanın ardından konuştu.

"SOYUNMA ODASINDA KONUŞMAKLA OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Artık ligde kalmak adına kazanmaları gerektiğini söyleyen Matej Hanousek, "Ne yapabilirdik, ilk yarı özellikle yediğimiz ilk gol çok erken oldu. Büyük takımlara karşı bu tür maçlarda bu kadar erken gol yediğinizde zorlanmak normal oluyor. Takım olarak çok fazla gol pozisyonu bulamıyoruz. Bu kadar erken gol yedikten sonra zorlandık. İkinci yarı bir şeyleri gösterdik. Artık bizim sahanın içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Soyunma odasında konuşmakla olmadığını bugün de gördük." diye konuştu.

"ÇOK BASİT GOLLER YEDİK"

Gençlerbirliği'nin tek golünü atan Mbaye Niang ise "Çok basit goller yedik. İkinci yarıdaki mücadeleyi kalan maçlarda ortaya koyabilirsek ligde kalacağız." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası