Madenî yağ sektörünün küresel oyuncularından FUCHS Lubricants, Türkiye’yi bölgesel bir mühendislik ve teknoloji merkezi olarak konumlandırıyor.

ÖMER TEMÜR - Otomotiv ve endüstriyel yağ üretimini İzmir Aliağa’daki modern tesisinde üreten şirket 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

FUCHS Lubricants Türkiye Genel Müdürü Ahmet Oral, Türkiye’nin FUCHS Lubricants için stratejik büyüme pazarlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, “İzmir Aliağa’daki tesisimiz, teknik altyapımız ve ihracat gücümüz, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin en somut göstergesi. Yeni dönemde de teknik uzmanlığımız ve güçlü saha organizasyonumuzla müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Oral, yaklaşımlarının sadece ürün satışına değil, uygulama bazlı çözümlere ve uzun vadeli iş ortaklıklarına dayandığını ifade etti.



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