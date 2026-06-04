Türkiye Gazetesi
FUCHS Türkiye’den 50 ülkeye ihracat
Madenî yağ sektörünün küresel oyuncularından FUCHS Lubricants, Türkiye’yi bölgesel bir mühendislik ve teknoloji merkezi olarak konumlandırıyor.
Özetle DinleFUCHS Türkiye’den 50 ülkeye ihracat
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Ekonomi az önce
FUCHS Lubricants Türkiye, İzmir Aliağa'daki modern tesisinde otomotiv ve endüstriyel yağ üreterek 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor ve Türkiye'yi stratejik büyüme pazarı olarak görüyor.
- FUCHS Lubricants Türkiye Genel Müdürü Ahmet Oral, Türkiye'nin FUCHS Lubricants için stratejik büyüme pazarlarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.
- İzmir Aliağa'daki tesis, teknik altyapı ve ihracat gücü, şirketin Türkiye'ye duyduğu güvenin göstergesi olarak sunuldu.
- Yeni dönemde teknik uzmanlık ve güçlü saha organizasyonu ile müşterilere kesintisiz hizmet verilmesi hedefleniyor.
- Şirketin yaklaşımı, ürün satışının ötesinde uygulama bazlı çözümlere ve uzun vadeli iş ortaklıklarına dayanıyor.
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ÖMER TEMÜR - Otomotiv ve endüstriyel yağ üretimini İzmir Aliağa’daki modern tesisinde üreten şirket 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
FUCHS Lubricants Türkiye Genel Müdürü Ahmet Oral, Türkiye’nin FUCHS Lubricants için stratejik büyüme pazarlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, “İzmir Aliağa’daki tesisimiz, teknik altyapımız ve ihracat gücümüz, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin en somut göstergesi. Yeni dönemde de teknik uzmanlığımız ve güçlü saha organizasyonumuzla müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.
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Oral, yaklaşımlarının sadece ürün satışına değil, uygulama bazlı çözümlere ve uzun vadeli iş ortaklıklarına dayandığını ifade etti.
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