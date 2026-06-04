Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, rekabet gücünü artırmak ve öncelikli yatırım alanlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın ilk çağrısı kapsamında 303 proje desteklenme kararı alındı.

EMRAH ÖZCAN - Edinilen bilgilere göre, bu teşvikler sayesinde, tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayiine farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınma hızlandırılacak.

İKİNCİ BAŞVURULAR EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

Aynı programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına ise toplam bin 156 başvuru yapıldığı öğrenildi. Başvuru sayısının yüksek olması ülkedeki yatırım iştahının göstergesi olarak yorumlanırken, toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerinin en kısa sürede tamamlanarak, müteşebbislerle paylaşılacağı belirtildi.

Yerelde kalkınma hızlanacak! 303 proje desteklenecek

GENÇ NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLLERE TAŞINACAK

Öte yandan, önümüzdeki günlerde yatırımcıya yönelik destekler artarak devam edecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre sanayi sektörlerinde istihdamın korunmasına yönelik programlar genişletilecek. Üretici ve çalışanların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlayacak yeni destek mekanizmalar devreye alınacak. Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin genç nüfusun yoğun olduğu illere taşınmasını hızlandıracak teşvik paketleri çıkarılacak. Bu adımla hem üretim kapasitesinin artırılması hem de bölgesel istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

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